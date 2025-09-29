Resumen: Siete presuntos integrantes de la banda ‘La Agonía’, que operaba en la Comuna 13 de Medellín, fueron enviados a prisión por su participación en extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y tráfico local de estupefacientes durante más de cinco años, tras ser procesados por un fiscal especializado que no aceptó los cargos.

¡Golpe a la delincuencia en Medellín! Siete presuntos integrantes de ‘La Agonía’ van a la cárcel

La justicia tomó medidas contundentes contra la organización criminal conocida como ‘La Agonía’, que operaba en la Comuna 13 de Medellín. Siete de sus presuntos integrantes, incluidos los presuntos cabecillas, fueron enviados a la cárcel por orden de la Fiscalía General de la Nación, tras ser señalados de participar en delitos como extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Entre los procesados se encuentran Juan Pablo Figueroa Amaya, alias Yomo, y Yonatan Cañola Parra, alias Cañola, señalados como líderes de la organización. También fueron capturados los presuntos coordinadores de zona Jhony Figueroa, alias ‘Yonti’, y Yeison Flórez, alias ‘Lobo’, junto con Gonzalo Osorio, Adrián Osorio y James Tovar.

Las autoridades indican que el grupo tenía control sobre sectores como Altos de la Virgen, La Luz del Mundo, El Socorro, Antonio Nariño, El Planchón, La Agonía y varias unidades residenciales de la Comuna 13. Allí, al parecer, se dedicaban al tráfico de estupefacientes, la intimidación a vecinos y comerciantes, el desplazamiento forzado de familias y la comisión de homicidios selectivos.

Entre los hechos que se les atribuyen se destaca un incidente ocurrido el 24 de noviembre de 2024, cuando habrían ingresado violentamente a una vivienda, agredido a sus ocupantes con gas pimienta y exigido que abandonaran su hogar en un plazo de dos horas, bajo amenaza de muerte.

Otro caso documentado entre marzo y diciembre de 2021 involucró la extorsión de dos hermanos a quienes habrían obligado a pagar cinco millones de pesos por un daño presuntamente causado a un vehículo.

Durante la audiencia, los procesados no aceptaron los cargos presentados por un fiscal especializado de Medellín. La Fiscalía sostiene que los delitos imputados, agravados por las circunstancias, reflejan el patrón de violencia e intimidación que este grupo habría mantenido durante más de cinco años en la zona.

Con estas acciones, las autoridades buscan desarticular la estructura de ‘La Agonía’ y enviar un mensaje claro de control del orden público en la Comuna 13 y sus alrededores.