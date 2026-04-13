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Resumen: La Policía Nacional capturó en Cali a cinco presuntos delincuentes señalados de cometer hurtos en diferentes modalidades, incluyendo robos a residencias, comercio y atracos en vía pública. Entre los detenidos se encuentran alias 'Donald' y 'Loquillo', además de tres presuntos motoladrones. Según las autoridades, uno de los casos habría generado afectaciones superiores a los 300 millones de pesos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

¡Golpe a la delincuencia en Cali! Caen cinco señalados de robos millonarios que superan los $300 millones

La Policía Nacional adelantó una ofensiva contra el hurto en Cali que dejó como resultado la captura de cinco presuntos delincuentes señalados de afectar la seguridad y el patrimonio de ciudadanos en diferentes sectores de la ciudad.

Según las autoridades, los operativos permitieron la detención de personas vinculadas a hurtos en residencias, establecimientos comerciales y robos en vía pública bajo la modalidad de “motoladrones”.

Capturas por hurto en vía pública y residencias

Dentro de los capturados se encuentran tres hombres identificados en el mundo delincuencial como alias ‘Leyder’, ‘Ronald’ y ‘Jaider’, quienes serían presuntos motoladrones dedicados al hurto de dinero en efectivo y joyas.

De acuerdo con la información oficial, estos sujetos abordaban a sus víctimas en semáforos y corredores viales, utilizando motocicletas para ejecutar los robos mediante la modalidad de ‘marcación’, en algunos casos con uso de armas de fuego.

En otra línea investigativa, fue capturado alias ‘Donald’, señalado de participar en al menos siete hurtos a establecimientos multiservicios y puntos de apuestas en la ciudad. Las autoridades estiman que estos hechos habrían generado una afectación económica superior a los 300 millones de pesos.

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Entre las víctimas se encuentran diferentes perfiles de ciudadanos, incluyendo adultos mayores, madres de familia, menores de edad y trabajadores.

Asimismo, en la comuna 2 de Cali fue capturado alias ‘Loquillo’, investigado por hurtos a residencias. Según las autoridades, este hombre aprovechaba la ausencia de los propietarios para ingresar a las viviendas por techos y ventanas, de donde sustraía objetos de valor. El capturado cuenta además con antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

Judicialización y llamado a la ciudadanía

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y actualmente enfrentan medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa o la comercialización de elementos robados, a través de las líneas habilitadas, garantizando reserva absoluta de la información.