Resumen: En un megaoperativo en la localidad de Los Mártires, las autoridades de Bogotá lograron el restablecimiento de los derechos de un menor de edad. La jornada también resultó en el cierre de tres bares, la incautación de 17 armas blancas y la recuperación de autopartes de motocicletas robadas que los delincuentes abandonaron al notar la presencia de la Policía.

¡Golpe a la delincuencia en Bogotá! Megaoperativo en Los Mártires deja 17 armas incautadas y 3 establecimientos cerrados

Un megaoperativo de las autoridades de Bogotá en la localidad de Los Mártires permitió el restablecimiento de los derechos de un menor de edad que realizaba ventas ambulantes. El operativo, que se extendió por más de cinco horas, también resultó en el cierre de tres establecimientos, la incautación de armas y la recuperación de autopartes.

En la intervención, que contó con la participación de la Secretaría de Seguridad, la Policía, el Ejército y otras entidades, se adelantaron acciones de inspección, vigilancia y control en los barrios de Santa Fe, Ricaurte y Santa Isabel.

¡Golpe a la ilegalidad en Los Mártires! En operativos de #AmorYAmistad, autoridades restablecieron los derechos de un menor, cerraron 3 bares, incautaron 17 armas blancas, drogas y hallaron chasis de motos robadas en el barrio Santa Fe. Trabajamos sin descanso por la seguridad… pic.twitter.com/QK6VnBmnR5 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 21, 2025

Durante la jornada, las autoridades realizaron registros a personas, verificación de antecedentes y controles en bares y casas de lenocinio. Como resultado, tres bares fueron suspendidos por irregularidades en su funcionamiento, conforme a la Ley 1801.

En el marco de las requisas, se incautaron 17 armas blancas y varias dosis de estupefacientes. El alcalde local de Los Mártires, John Jader Suárez, afirmó que sacar estas armas de circulación ayudará a evitar homicidios en la zona.

Además, en plena vía pública del barrio Santa Fe, se encontraron dos chasis de motocicletas que habrían sido robadas, las cuales fueron abandonadas por los delincuentes al notar la presencia de las autoridades.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que el operativo envía un mensaje contundente: «No vamos a permitir que la delincuencia se apodere de nuestros barrios […] en Bogotá no hay espacio para el crimen». Las autoridades han anunciado que continuarán con este tipo de actividades de manera periódica para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.