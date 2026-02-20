Resumen: Durante un operativo conjunto en el sector de La Capuchina, en Santa Fe, la Policía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá intervinieron varios pagadiarios señalados de facilitar delitos como hurto y microtráfico. En la acción se incautaron 15 celulares presuntamente hurtados, armas blancas y munición, y se suspendió un establecimiento por incumplir normas de seguridad. Los elementos y los responsables quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¡Golpe a la delincuencia en Bogotá! Hallan armas, munición y celulares hurtados en pagadiarios de Santa Fe

En un despliegue conjunto entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Santa Fe, las autoridades realizaron un operativo en varios pagadiarios del sector La Capuchina, en el centro de Bogotá, enfocado en combatir el hurto, el microtráfico y otros delitos asociados a estos establecimientos.

Durante la intervención, los uniformados inspeccionaron distintos pagadiarios que habían sido identificados como posibles puntos de actividad delictiva. Como resultado del registro, se incautaron 15 celulares guardados en bolsos y sin acreditación de propiedad, presuntamente hurtados. Todos los dispositivos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con los procesos de investigación correspondientes.

Asimismo, durante el operativo, uno de los inquilinos fue sorprendido portando un celular reportado como robado. La persona indicó que lo había adquirido recientemente sin conocer su origen ilícito. Este hecho constituye el delito de receptación, según lo establecido por la ley.

El procedimiento también permitió hallar armas blancas y municiones calibre 38, lo que aumentó el riesgo para la seguridad del lugar y motivó la suspensión inmediata del pagadiario, al incumplir las normas que regulan su funcionamiento y representar un peligro para la comunidad.

Esta mujer fue encontrada en un pagadiario de la Capuchina con un celular hurtado, asegurando que lo había comprado hace poco. En otras habitaciones fueron incautados 15 más, sin documentación y escondidos en varios bolsos.

“Seguimos interviniendo estos sitios, que se han convertido en centros que facilitan la comisión de delitos. En Bogotá todas las capacidades operativas están dirigidas a cerrarles el espacio a las estructuras criminales y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia recalcó que este tipo de operativos continuarán realizándose en sectores estratégicos de la ciudad, buscando prevenir delitos y garantizar la seguridad de los habitantes. Además, las autoridades instan a la ciudadanía a reportar cualquier información sobre lugares que puedan estar relacionados con actividades delictivas a la Línea 123, reforzando la colaboración comunitaria en la lucha contra la criminalidad.