Resumen: En Engativá, la Policía de Bogotá capturó a cuatro hombres que intentaron evadir un control vehicular. Durante la intervención, interceptada gracias al 'Plan Candado', se les hallaron más de 800 gramos de marihuana, 100 dosis adicionales de esta droga y 150 dosis de bazuco, presuntamente destinadas a la venta. Los detenidos, con antecedentes por el mismo delito, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¡Capturados en Engativá! Policía intercepta a cuatro hombres con más de 800 gramos de drogas listas para venta

En un operativo de control vial realizado en el barrio Bosques de Mariana, en Engativá, la Policía de Bogotá logró la captura de cuatro hombres señalados de cometer el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, tras intentar evadir a las autoridades en un vehículo en movimiento. La rápida acción de los uniformados, apoyada en el ‘Plan Candado’, fue clave para frustrar la fuga y asegurar la incautación de sustancias ilegales.

El procedimiento comenzó cuando los agentes hicieron la señal de pare a un vehículo en el que se desplazaban cuatro personas. Al notar la presencia de la Policía, el conductor intentó huir, activando inmediatamente el ‘Plan Candado’, estrategia que consiste en bloquear vías aledañas y coordinar la interceptación de los sospechosos. Gracias a esta maniobra, las patrullas lograron detener el automóvil en Bosques de Mariana y proceder al registro del mismo.

Durante la inspección, las autoridades encontraron más de 800 gramos de marihuana, distribuidos en 100 dosis listas para comercialización, así como 150 dosis de bazuco, también presuntamente destinadas a la venta en la ciudad. Estas sustancias fueron aseguradas junto con el vehículo y los detenidos, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites de judicialización correspondientes.

La teniente coronel Paula Andrea Güiza, comandante de la Estación de Engativá, explicó la operación:

“Esto sucede mientras la zona de atención da la orden a un vehículo de detenerse. Inmediatamente huyen del lugar, realizando la activación del plan candado y logrando detener este vehículo en el barrio Bosques de Mariana”.

Según las autoridades, los detenidos registran antecedentes por delitos similares, lo que evidencia la reincidencia y la importancia de los controles preventivos en la zona. Este procedimiento resalta la eficacia de estrategias policiales como el ‘Plan Candado’, diseñadas para evitar la fuga de sospechosos y garantizar la preservación de evidencia clave para las investigaciones.

La Policía de Bogotá hizo un llamado a la comunidad para reportar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la seguridad y contribuir a la judicialización de los responsables.

Este operativo no solo permitió la detención de los implicados, sino que también impidió la posible distribución de sustancias estupefacientes en la zona, reforzando los esfuerzos de la Policía de Bogotá por mantener la seguridad y la tranquilidad en Engativá y sus alrededores.