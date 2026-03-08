Resumen: En el norte de Antioquia, la Policía capturó a cuatro personas vinculadas presuntamente a una red criminal dedicada a homicidios, extorsión, secuestro y microtráfico. Las detenciones permitieron esclarecer cinco homicidios ocurridos entre 2024 y 2025, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles miembros de la organización.

Golpe a la criminalidad en Antioquia: caen cuatro piezas clave de red de sicarios y extorsionistas

En una operación coordinada en el norte de Antioquia, la Policía Nacional capturó a cuatro personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada a delitos como homicidio, extorsión, secuestro y microtráfico.

Los arrestos se realizaron en los municipios de Valdivia, Yarumal y Bello, reforzando la presencia institucional en la región y afectando directamente la operatividad de la banda.

Entre los detenidos figura alias ‘Uber’, señalado como coordinador de las actividades de microtráfico en Yarumal. También fue capturada alias ‘Natally’, vinculada al almacenamiento de drogas y al cobro de extorsiones. Alias ‘La Gorda’ habría cumplido funciones de custodia de armas y vigilancia de los movimientos de las autoridades, mientras que alias ‘Yordy’ o ‘Muelas’ sería el presunto sicario de la organización.

La Policía informó que, con estas capturas, se lograron esclarecer cinco homicidios ocurridos entre 2024 y 2025, lo que constituye un golpe directo a las finanzas y operatividad de la banda criminal. Las investigaciones continúan para determinar si existen otros integrantes implicados en los hechos.

Contexto de violencia en la región

Estas detenciones se producen en medio de un panorama de violencia extendida en varias zonas del departamento. En municipios como Valdivia, las autoridades han denunciado que grupos armados utilizan aplicaciones de mensajería para enviar mensajes y audios que generan temor entre los habitantes, provocando desplazamientos de familias hacia otras zonas del territorio antioqueño, según reportes de la alcaldía local.

Las autoridades continúan recolectando información y aplicando medidas para neutralizar riesgos y prevenir nuevos delitos en los municipios afectados. Se espera que estas acciones contribuyan a reducir la violencia asociada a las bandas criminales, al tiempo que fortalecen los mecanismos de control y vigilancia en la región.