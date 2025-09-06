Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Golpe a la corrupción! Incautan 21 bienes de exfuncionarios públicos avaluados en más de $22.000 millones

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo una operación de extinción de dominio contra exfuncionarios públicos que habrían utilizado sus cargos para desviar recursos estatales.

La acción judicial se centró en la incautación de un total de 21 bienes, cuyo valor conjunto se estima en $22.500 millones. Los inmuebles y activos ocupados se encuentran en varias ciudades, incluyendo Bogotá, Duitama (Boyacá), y en el Valle del Cauca, específicamente en Jamundí, Buenaventura y Cali.

Los bienes confiscados incluyen apartamentos, parqueaderos, lotes, un depósito, vehículos y establecimientos de comercio. La investigación reveló que estos activos estaban a nombre de exfuncionarios de Buenaventura y Popayán, quienes presuntamente se aprovecharon de sus cargos directivos para cometer actos de corrupción.

¡ ́ ́! En Jamundí, Buenaventura y Cali (Valle), Duitama (Boyacá) y Bogotá, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, ocupó cinco apartamentos, seis… pic.twitter.com/1HgJCYquwW — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 6, 2025

Su modus operandi consistía en la adjudicación de contratos que no cumplían con los requisitos legales, lo que les permitía desviar fondos públicos.

Esta acción de extinción de dominio representa un golpe significativo a la corrupción, pues busca recuperar los bienes adquiridos de manera ilícita y reafirmar la lucha contra el desvío de dinero público.