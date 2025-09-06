Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturan a cuatro personas en Turbo, Antioquia, por comercializar rifas ilegales con megáfonos. Fueron incautadas 800 boletas fraudulentas.

¡Cayeron con megáfonos y boletas! Capturan en Turbo a cuatro por rifas ilegales

La Policía Nacional, en coordinación con la Secretaría de Ingresos de la Gobernación de Antioquia, sorprendió a varias personas en plena calle promocionando rifas ilegales con megáfonos en el municipio de Turbo.

La operación terminó con la captura de cuatro sujetos que no pudieron demostrar la legalidad de la actividad que estaban realizando.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos fueron sorprendidos en vía pública y en el barrio Gaitán por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y una patrulla de vigilancia.

Al no presentar los permisos correspondientes, fueron arrestados por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, relacionado con rifas ilegales que ponían en riesgo los ingresos oficiales.

Entre los capturados figuran una mujer de 30 años, un hombre de 35 y dos ciudadanos extranjeros de 31 y 27 años de edad.

En el procedimiento, además, fueron incautadas cerca de 800 boletas fraudulentas de diferentes rifas que circulaban en el municipio: 300 del “Bono La Bendición”, 450 de “Los Parceros” y 47 de “El Encanto”.

La Policía confirmó que tanto los detenidos como el material decomisado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

