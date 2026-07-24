Resumen: Cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’ fueron capturados durante un operativo en Rionegro. En los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego, celulares y dosis de marihuana y base de coca. Entre los detenidos figura alias "Federico", señalado de coordinar el traslado de droga desde Bello hacia Rionegro y Marinilla.

¡Golpe a ‘El Mesa’! Capturan a cinco presuntos integrantes y desmantelan red de microtráfico en Rionegro

Un operativo desarrollado de manera conjunta por la Policía Nacional, la SIJIN, el Ejército Nacional y la Alcaldía de Rionegro permitió la captura en flagrancia de cinco personas señaladas de integrar el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘El Mesa’, una estructura investigada por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el Oriente antioqueño.

Las capturas fueron realizadas durante cuatro diligencias de allanamiento adelantadas en distintos puntos del área urbana del municipio, como parte de una estrategia enfocada en afectar las redes dedicadas al microtráfico.

Allanamientos dejaron armas, droga y otros elementos incautados

Durante las intervenciones, las autoridades encontraron dos pistolas, tres teléfonos celulares, 139 dosis de marihuana y 155 dosis de base de coca. Todo el material fue incautado y será incorporado como elemento probatorio dentro del proceso judicial que se adelanta contra los capturados.

De acuerdo con la información oficial, las cinco personas deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades indicaron que estos resultados hacen parte de las acciones que vienen desarrollando para debilitar las estructuras criminales que tienen presencia en el municipio y que, presuntamente, se dedican a la distribución de sustancias ilícitas.

Alias «Federico» sería el encargado de coordinar el traslado de la droga

Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de «Federico», identificado por los investigadores como uno de los presuntos coordinadores de las actividades de microtráfico de esta organización en la región.

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Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, esta persona tendría la función de coordinar el traslado de los estupefacientes desde el municipio de Bello hasta Rionegro y Marinilla, donde posteriormente eran distribuidos en diferentes puntos de venta.

En el mismo operativo también fue capturado alias «Mono», quien, de acuerdo con información de inteligencia, presuntamente comercializaba sustancias para una estructura rival y, además, había sido objeto de amenazas.

Rionegro completa 82 días sin homicidios

Las autoridades destacaron que este resultado operativo se suma a otras acciones adelantadas contra las organizaciones delincuenciales que operan en el Oriente antioqueño.

Asimismo, señalaron que, con este procedimiento, Rionegro alcanza 82 días consecutivos sin registrar homicidios, un indicador que atribuyen al fortalecimiento de las labores de prevención, investigación y control desarrolladas por la Fuerza Pública en coordinación con la administración municipal.

Finalmente, las autoridades reiteraron que continuarán ejecutando operativos contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos, con el propósito de afectar sus finanzas, desarticular sus redes de distribución y fortalecer las condiciones de seguridad en el municipio.