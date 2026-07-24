Resumen: Cierre total en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia por volcamiento de carro y caída de un poste en el sector Los Tamarindos.

Bloqueo en la vía Medellín – Santa Fe de Antioquia por volcamiento y caída de poste

Un fuerte choque registrado en la jornada de este viernes24 de julio provocó un colapso en la movilidad hacia el Occidente del departamento, dejando paralizado el tránsito vehicular en ambos sentidos.

La emergencia tuvo lugar en la vía que conecta a Medellín con Santa Fe de Antioquia, específicamente en el sector Los Tamarindos, donde las autoridades viales debieron proceder al cierre preventivo del corredor tras registrarse un grave accidente de tránsito.

Esta situación generó un inesperado obstáculo que mantiene represados a cientos de conductores que intentaban desplazarse por la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se desencadenó cuando un vehículo particular perdió el control y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica, provocando de manera simultánea el colapso de un poste de energía eléctrica que cayó sobre la banca.

Ante el peligro inminente de la estructura derrumbada y para facilitar el trabajo de los organismos de socorro, la Fuerza Pública clausuró el paso mientras se retira este grave obstáculo y se verifica el estado de la infraestructura eléctrica.

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Hasta el momento, los equipos de emergencia que atienden la contingencia no han entregado un reporte sobre personas lesionadas o víctimas mortales, ni han fijado un tiempo estimado para la reapertura completa de la calzada. Mientras avanzan las labores de remoción, las autoridades de tránsito han reiterado la recomendación a los usuarios de consultar los canales oficiales antes de emprender viaje hacia los municipios del subregión del Occidente.

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