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Resumen: Fue capturado en Medellín alias “El Flaco”, señalado de ser presunto cabecilla de una estructura de disidencias de las FARC. Las autoridades lo investigan por su presunta participación en reclutamiento de menores, extorsiones y otros delitos en varias regiones del país. La Fiscalía le imputó cargos y un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúan las investigaciones.

¡Golpe a disidencias! Envían a prisión a ‘El Flaco’, señalado de reclutar menores y coordinar redes criminales

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, logró la captura de Juan Esteban Durango Pardo, conocido con los alias de ‘El Flaco’ o ‘Choroto’, señalado como presunto cabecilla del autodenominado frente 18 de las disidencias de las FARC.

De acuerdo con la información oficial, el hombre sería una pieza clave dentro de una estructura criminal con injerencia en distintas zonas del occidente del país, especialmente en Antioquia, Cauca y Valle del Cauca.

Señalamientos por múltiples delitos

Las investigaciones lo relacionan con actividades como extorsión a comerciantes, secuestros, tráfico de estupefacientes y coordinación de ataques contra integrantes de la fuerza pública.

Asimismo, las autoridades indican que tendría un rol de enlace entre diferentes estructuras ilegales, facilitando el traslado de armamento, dinero, víveres y personal entre los grupos armados.

Reclutamiento de menores en Medellín

Dentro del material probatorio recopilado, se le atribuye su presunta participación en el reclutamiento de dos menores de edad en Medellín durante 2023.

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Según la investigación, las víctimas habrían sido engañadas con supuestas ofertas laborales y posteriormente intimidadas, lo que permitió su traslado hacia una zona campamentaria ubicada en Ituango, Antioquia.

Imputación de cargos y medida de aseguramiento

Por estos hechos, un fiscal especializado le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Material incautado durante la captura

La detención se llevó a cabo en Medellín, donde las autoridades incautaron dos proveedores para pistola, dos cartuchos calibre 9 milímetros, un teléfono celular y una suma cercana a los 25 millones 900 mil pesos en efectivo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el alcance de la red criminal a la que estaría vinculado el capturado.