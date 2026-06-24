Golpe a los delitos ambientales en Antioquia: incautan animales, destruyen dragas y frenan minería ilegal

Resumen: Operativos de la Policía en varios municipios de Antioquia permitieron la incautación de animales, la destrucción de maquinaria minera ilegal y acciones contra los delitos ambientales.
La lucha contra los delitos ambientales en Antioquia dejó importantes resultados durante operativos adelantados por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en diferentes municipios del departamento.
Según informó el comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, las intervenciones realizadas entre el 22 y el 23 de junio permitieron la incautación de animales, la destrucción de maquinaria utilizada en actividades mineras ilegales y la inmovilización de vehículos vinculados a posibles afectaciones ambientales.
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Durante los operativos del 22 de junio, desarrollados en La Pintada, Marinilla, Fredonia y Támesis, las autoridades incautaron cinco semovientes equinos y un vehículo tipo camión.
Además, intervinieron una unidad de producción minera ilegal donde destruyeron una draga, una clasificadora y tres motores utilizados para la extracción ilícita de minerales.
En estas acciones también fueron recuperados varios ejemplares de fauna silvestre, entre ellos una serpiente, dos loros, una polla de agua y una tortuga.
Por su parte, el 23 de junio los controles se concentraron en Caucasia, Concepción, Guarne, San Jerónimo, Támesis y La Pintada. Allí se logró la incautación de 40 semovientes bovinos y la intervención de otra unidad de producción minera, donde fueron destruidos cuatro motores utilizados en actividades ilegales.
Asimismo, las autoridades recuperaron una lora, dos guacamayas y una tortuga que permanecían fuera de su hábitat natural.
La Policía destacó que estos resultados fortalecen la protección de los recursos naturales y contribuyen a reducir los delitos ambientales que afectan diferentes zonas del departamento.
Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operativos de control para combatir la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y otras actividades que ponen en riesgo el patrimonio ambiental de Antioquia.
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