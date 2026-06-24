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    Golpe a los delitos ambientales en Antioquia: incautan animales, destruyen dragas y frenan minería ilegal

    Nuevos resultados contra los delitos ambientales. Recuperaron animales silvestres e intervinieron explotaciones mineras ilegales.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Golpe a los delitos ambientales en Antioquia: incautan animales, destruyen dragas y frenan minería ilegal
    Foto de cortesía.
    Golpe a los delitos ambientales en Antioquia: incautan animales, destruyen dragas y frenan minería ilegal

    Resumen: Operativos de la Policía en varios municipios de Antioquia permitieron la incautación de animales, la destrucción de maquinaria minera ilegal y acciones contra los delitos ambientales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La lucha contra los delitos ambientales en Antioquia dejó importantes resultados durante operativos adelantados por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en diferentes municipios del departamento.

    Según informó el comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, las intervenciones realizadas entre el 22 y el 23 de junio permitieron la incautación de animales, la destrucción de maquinaria utilizada en actividades mineras ilegales y la inmovilización de vehículos vinculados a posibles afectaciones ambientales.

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    Durante los operativos del 22 de junio, desarrollados en La Pintada, Marinilla, Fredonia y Támesis, las autoridades incautaron cinco semovientes equinos y un vehículo tipo camión.

    Además, intervinieron una unidad de producción minera ilegal donde destruyeron una draga, una clasificadora y tres motores utilizados para la extracción ilícita de minerales.

    En estas acciones también fueron recuperados varios ejemplares de fauna silvestre, entre ellos una serpiente, dos loros, una polla de agua y una tortuga.

    Por su parte, el 23 de junio los controles se concentraron en Caucasia, Concepción, Guarne, San Jerónimo, Támesis y La Pintada. Allí se logró la incautación de 40 semovientes bovinos y la intervención de otra unidad de producción minera, donde fueron destruidos cuatro motores utilizados en actividades ilegales.

    Asimismo, las autoridades recuperaron una lora, dos guacamayas y una tortuga que permanecían fuera de su hábitat natural.

    La Policía destacó que estos resultados fortalecen la protección de los recursos naturales y contribuyen a reducir los delitos ambientales que afectan diferentes zonas del departamento.

    Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operativos de control para combatir la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y otras actividades que ponen en riesgo el patrimonio ambiental de Antioquia.

    Golpe a los delitos ambientales en Antioquia: incautan animales, destruyen dragas y frenan minería ilegal

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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