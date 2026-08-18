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Resumen: La Gobernación de Antioquia aseguró recursos por $45.900 millones para garantizar el PAE hasta finalizar 2026 y ampliar su cobertura a 327 mil estudiantes en 116 municipios no certificados. Además, el programa aumentó sus días de atención, contempla raciones adaptadas para 6.412 estudiantes indígenas y reconoce con un pago mensual la labor de 5.740 manipuladoras de alimentos.

¡Golazo para la educación! PAE amplía su cobertura y llegará a 327 mil estudiantes en Antioquia

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ampliará su atención durante el segundo semestre de 2026, con el objetivo de cerrar el año beneficiando a 327 mil estudiantes de los municipios de Antioquia que no están certificados en educación.

La ampliación representa 10 mil nuevos beneficiarios, pues hasta ahora el programa atendía a cerca de 317 mil estudiantes. De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, la cobertura llegará a 4.200 sedes educativas ubicadas en 116 municipios.

La continuidad del programa será posible gracias a los recursos aprobados por la Asamblea Departamental, que permitirán financiar la operación del PAE hasta finalizar el calendario académico de este año.

$45.900 millones para garantizar la alimentación escolar

Para asegurar la prestación del servicio durante lo que resta de 2026 fueron destinados 45.900 millones de pesos, recursos que provienen del recaudo del impuesto vehicular.

Con esta inversión, la Administración Departamental busca evitar interrupciones en la entrega de alimentación a los estudiantes y mantener la atención durante la jornada escolar hasta el cierre del año académico.

Estos recursos hacen parte de una inversión más amplia realizada por la Gobernación en los últimos años. Entre 2024 y 2026, el departamento ha destinado más de 500 mil millones de pesos al PAE, cifra que, según la administración, corresponde a la mayor inversión acumulada que ha tenido este programa en Antioquia.

Además del aumento en el número de estudiantes atendidos, la Gobernación también reportó un incremento en la cantidad de días durante los cuales se presta el servicio.

El PAE aumentó sus días de atención

Desde 2024, el promedio de días de atención del programa dentro del calendario escolar pasó de 139 a 182 días.

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Esto significa que, además de ampliar progresivamente el número de estudiantes beneficiados, el departamento ha aumentado el tiempo durante el cual los niños y jóvenes reciben el complemento alimentario en sus instituciones educativas.

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, destacó la importancia que tiene el programa para los estudiantes y su permanencia en el sistema educativo.

“El PAE es fundamental para fortalecer la permanencia de cerca de 327 mil niños y jóvenes, contribuyendo a su bienestar y desarrollo. Además, seguimos avanzando con una atención que reconoce las particularidades de las comunidades indígenas y dignifica la labor de quienes hacen posible este programa”.

Atención diferencial para comunidades indígenas

Dentro de la cobertura anunciada también se encuentra un componente dirigido a 6.412 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas.

Para estos estudiantes, las raciones entregadas por el PAE incorporan elementos relacionados con sus prácticas culturales y tradiciones alimentarias, con el propósito de que la alimentación ofrecida tenga en cuenta las particularidades de estas comunidades.

La medida hace parte de las acciones que la Gobernación señala como parte del fortalecimiento del programa y de una atención diferenciada dentro de los establecimientos educativos.

También cambia el reconocimiento a las manipuladoras

El funcionamiento del PAE involucra además a las personas encargadas de preparar y entregar diariamente los alimentos en las instituciones educativas.

En este aspecto, la Gobernación informó que 5.740 manipuladoras de alimentos reciben por primera vez un pago mensual por su trabajo dentro del programa.

Este reconocimiento busca dignificar la labor que desarrollan estas trabajadoras y contribuir a que cuenten con un ingreso destinado a atender sus necesidades.

Con la ampliación anunciada para el segundo semestre, el PAE cerrará 2026 con una cobertura de 327 mil estudiantes, manteniendo la prestación del servicio en los 116 municipios no certificados en educación y con recursos asegurados para completar el calendario escolar.