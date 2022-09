Este sábado, Luis Sinisterra celebró de nuevo con el Leeds United. El colombiano marcó el descuento de su equipo en la visita al Brentford, en partido válido por la sexta fecha de la Premier League.

El extremo volvió a ser titular en el equipo de Jesse Marsch, el cual sufrió en la primera parte. El Brentford se puso dos goles arriba en el marcador gracias al doblete de Ivan Toney.

De cara a la final del primer tiempo, al 45+1, Sinisterra ilusionó a los hinchas. Luis logró recibir un balón largo, eludió a su marcador con un grandioso sombrero y de media distancia remató para consagrar el descuento.

Sin embargo, el Leeds cayó 5-2 frente al Brentford y espera reponerse de esta goleada cuando enfrente a Nottingham Forest el 12 de septiembre.

