Gobierno y gremios firman acuerdo contra el ‘gota a gota’: más crédito formal y segunda oportunidad

Resumen: El Gobierno Nacional, Asomicrofinanzas y gremios del sector cooperativo firmaron un acuerdo para ampliar el crédito formal a micronegocios y personas excluidas del sistema financiero, con rebancarización, educación financiera y uso responsable de la tecnología.

El Gobierno Nacional y los gremios del sector microfinanciero y cooperativo firmaron un acuerdo para combatir el ‘gota a gota’ en Colombia y ampliar el crédito formal para micronegocios, trabajadores independientes y personas que han quedado por fuera del sistema financiero.

El pacto fue suscrito por el Ministerio de Hacienda, la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecolfin), el Banco Cooperativo Coopcentral y la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe), en el marco del 16.º Congreso Internacional de Asomicrofinanzas, que se realiza en Bogotá.

Foto: Asomicrofinanzas.

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Un público específico: quienes no encuentran puertas en la banca

El acuerdo apunta a micronegocios, trabajadores independientes y personas con negocios por cuenta propia que, con frecuencia, encuentran cerradas las puertas del sistema financiero y terminan recurriendo a un esquema de financiación ilegal, costoso y riesgoso.

Las cifras explican la urgencia. Según el comunicado, cerca del 63 % de los colombianos no accede a crédito con el sistema financiero formal. La exclusión golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos y a las microempresas que, de acuerdo con un estudio de Anif y Colombia Fintech, pagan tasas de interés en el ‘gota a gota’ que pueden llegar a 382,2 % efectivo anual en el caso de los hogares y a 666,5 % efectivo anual en el de las empresas.

Durante la instalación del congreso, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, advirtió que en Colombia hay más de 5,2 millones de micronegocios informales frente a 1,8 millones de negocios formales, una brecha que, dijo, empuja a muchos hacia el ‘gota a gota’ y el ‘paga diario’. Según explicó, el 96 % de los adultos tiene algún producto de depósito, pero solo el 51 % ha accedido a crédito o financiación.

Lo que dijo la presidente de Asomicrofinanzas

«El ‘gota a gota’ es una amenaza para Colombia: arruina negocios, atrapa a las familias en deudas impagables y abre la puerta a amenazas. Por eso este acuerdo es tan importante: es el compromiso de ofrecer una alternativa formal, con reglas claras y acompañamiento, tanto para quien nunca ha tenido crédito como para quien merece una segunda oportunidad», afirmó María Clara Hoyos Jaramillo, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas.

El mensaje del Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, indicó que no se puede permitir que los colombianos sigan pagando intereses abusivos porque el sistema financiero les cierra las puertas. «Con este acuerdo entre el Gobierno, Asomicrofinanzas y el sector cooperativo vamos a trabajar para que más personas accedan a créditos legales, seguros y a tasas justas. Queremos acabar con la dependencia del ‘gota a gota’, darles una segunda oportunidad a quienes han sido excluidos del crédito y ayudar a crecer a los pequeños negocios», señaló.

Una segunda oportunidad: la rebancarización

Uno de los puntos centrales del pacto es la rebancarización. Las entidades firmantes se comprometieron a facilitar el regreso progresivo al sistema formal de personas y negocios que quedaron excluidos por atravesar situaciones difíciles y figuran en las centrales de riesgo, pero que hoy han recuperado su capacidad de pago y de endeudamiento. Ese regreso, precisaron, se hará dentro del marco regulatorio y de gestión de riesgos vigente.

La apuesta, según el acuerdo, es implementar una política público-privada que aproveche la presencia territorial de las entidades financieras, las cooperativas y las microfinancieras, y su conocimiento de los microempresarios.

Además del crédito, el pacto contempla dos ejes de trabajo. El primero es la educación financiera, con énfasis en el manejo del endeudamiento, la gestión financiera del negocio y la prevención del fraude. El segundo es el uso responsable de la tecnología y las herramientas digitales para ampliar el acceso y el uso de servicios financieros formales.

Lo que dicen los gremios firmantes

Freddy Castro Badillo, presidente ejecutivo de Fecolfin, aseguró que combatir el ‘gota a gota’ implica abrir puertas al crédito formal y dar segundas oportunidades, promoviendo una cultura de pago responsable y protegiendo al deudor de buena fe. Para lograrlo, agregó, hay que fortalecer la tecnología de las cooperativas y avanzar hacia una regulación que reconozca su naturaleza, tamaño y perfil de riesgo.

Carlos Acero, presidente de Confecoop, destacó que el acuerdo permite fortalecer mecanismos para ampliar de manera efectiva el acceso al crédito formal. Valoró que el sector cooperativo pueda sumar capacidades e impulsar instrumentos formales de financiación para quienes enfrentan mayores barreras, y recordó que las cooperativas tienen amplia presencia territorial y conocimiento de las necesidades de las comunidades, los trabajadores independientes y los pequeños negocios.

Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de Analfe, sostuvo que los fondos de empleados, a través del ahorro y el crédito solidario, contribuyen a generar alternativas de financiación responsables y cercanas a las necesidades de las personas, y que por eso se suman a un acuerdo que busca ampliar la inclusión financiera y promover el endeudamiento responsable.

Por su parte, Jorge Andrés López, presidente ejecutivo del Banco Cooperativo Coopcentral, señaló que su razón de ser es promover el ahorro y el crédito productivo, con procesos de integración y escalamiento que faciliten la innovación y la tecnología en la prestación de esos servicios.

Un sector que crece

El acuerdo se firma después de un año de cifras récord para el microcrédito. En la apertura del congreso, Asomicrofinanzas informó que la cartera bruta de sus entidades afiliadas cerró 2025 en 25,08 billones de pesos, con un crecimiento real de 8,5 %, el más alto en más de siete años. Los desembolsos sumaron 17,8 billones de pesos, 16,7 % más en términos reales, con cerca de 1,8 millones de microcréditos colocados y más de 2,5 millones de clientes activos.

El pacto también busca fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones que representan a las entidades microfinancieras y cooperativas en la lucha contra este fenómeno. Con la firma, las organizaciones ratificaron su compromiso de que más colombianos accedan a alternativas formales de financiación, reduzcan su dependencia del crédito informal y tengan oportunidades reales de volver al sistema financiero cuando hayan enfrentado dificultades.

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Comunicado Asomicrofinanzas