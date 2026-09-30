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    ¡Brutal riña en La Ceja! Adulto mayor terminó herido y ofrecen $10 millones por los responsables

    El caso quedó registrado parcialmente en videos ciudadanos que ya son analizados por las autoridades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Brutal riña en La Ceja! Adulto mayor terminó herido y ofrecen $10 millones por los responsables
    Fotos: Captura de vieo
    ¡Brutal riña en La Ceja! Adulto mayor terminó herido y ofrecen $10 millones por los responsables

    Resumen: Una riña ocurrida el pasado 28 de septiembre en el sector de María Auxiliadora, en La Ceja, dejó herido a un adulto mayor de 60 años. El enfrentamiento, que habría comenzado por una situación relacionada con el tránsito, quedó parcialmente registrado en videos ciudadanos. La Gobernación de Antioquia ofreció hasta $10 millones por información que permita identificar, judicializar y capturar a los responsables, mientras la Policía intervino en el lugar e impuso dos comparendos.

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    Un adulto mayor resultó herido durante una riña registrada el pasado 28 de septiembre en el sector de María Auxiliadora, en La Ceja, Antioquia. El hecho quedó parcialmente registrado en videos ciudadanos que posteriormente fueron difundidos en redes sociales.

    Ante lo ocurrido, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar, judicializar y capturar a las personas que habrían participado en la agresión.

    Una discusión que terminó en confrontación

    Según la información conocida el altercado habría comenzado por una situación relacionada con el tránsito. El hombre, de 60 años, se movilizaba en un vehículo de carga pesada y habría solicitado a varios jóvenes retirar una motocicleta que le impedía realizar una maniobra.

    La situación escaló hasta una confrontación física. Las circunstancias exactas de lo ocurrido son materia de investigación.

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    En las imágenes conocidas se observa al adulto mayor con un machete mientras enfrenta a varios jóvenes. Posteriormente, cae al suelo y la confrontación continúa.

    Los registros permitieron a las autoridades avanzar en la identificación de algunos de los presuntos involucrados, por lo que ahora buscan obtener información que permita establecer plenamente quiénes participaron en los hechos.

    Policía intervino en el lugar

    Tras la alteración del orden público, unidades de la Policía Nacional llegaron al sector para controlar la situación. De acuerdo con el secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja, Geovany Henao Gallego, durante el procedimiento fueron impuestos dos comparendos a personas involucradas en la confrontación.

    El funcionario rechazó los hechos de violencia y llamó a la ciudadanía a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto.

    La recompensa busca facilitar la obtención de información que ayude a esclarecer lo sucedido y a establecer las responsabilidades correspondientes.

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