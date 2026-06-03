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    «Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales»: Juan Daniel Oviedo

    «Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos»: Juan Daniel Oviedo

    Publicado por: SoloDuque

    juan daniel oviedo en su alocución este 3 de junio
    Juan Daniel Oviedo en su alocución este 3 de junio, dio a conocer su postura de cara a la segunda vuelta
    «Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales»: Juan Daniel Oviedo

    Resumen: El excandidato cerró su intervención con una exigencia clara a las dos campañas que disputarán la Presidencia; Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pidiendo menos reuniones a puerta cerrada y más exposición pública de ideas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras quedar fuera de la contienda electoral, Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, se pronunció este miércoles para hacer un balance de los resultados y enviar un contundente mensaje de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

    El exdirector del DANE reconoció abiertamente la derrota de su campaña, hizo un llamado al respeto por la democracia y exigió a los dos candidatos finalistas que expongan sus propuestas reales para el país.
    El reconocimiento de la derrota

    Fiel a su estilo directo, Juan Daniel Oviedo aceptó que la visión de país que le propusieron a los votantes no logró convencer a la mayoría.

    «¿Petro se va o no? Ese fue el mensaje de estas elecciones. Los resultados son contundentes. Nuestra propuesta de ser un Gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos fracasó. […] Recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en una primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable. Eso hay que reconocerlo», afirmó.

    Advertencias sobre el próximo Gobierno

    De cara a la decisión que tomará el país el 21 de junio, Oviedo dejó clara su postura de respeto a la voluntad popular, pero trazó unas líneas rojas sobre lo que considera inaceptable para el futuro de Colombia, lanzando un mensaje sobre los riesgos institucionales.

    «Este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piense distinto. Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos», puntualizó.

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    La exigencia a los finalistas: Debates

    Finalmente, el excandidato cerró su intervención con una exigencia clara a las dos campañas que disputarán la Presidencia; Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, pidiendo menos reuniones a puerta cerrada y más exposición pública de ideas.

    «Hoy lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra. Queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién. Para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir. No más cafés, más debates», concluyó Oviedo, dejando la puerta abierta a su futuro político indicando que, cuando haya espacio para construir, allí estará.

    Mensaje de Juan Daniel Oviedo

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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