Video difundido corresponde a 2025: Defensores de la Patria aclara información y ratifica su independencia

Resumen: Se trata de un encuentro privado y profesional ocurrido en 2025. No corresponde a una reunión reciente, no hace parte de la actual campaña presidencial

Ante la circulación en redes sociales de un video que se presta a interpretaciones equivocadas, el movimiento ciudadano Defensores de la Patria considera necesario aclarar a la opinión pública los hechos.

La grabación que hoy circula fue realizada hace más de un año y registra una reunión entre el entonces abogado Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las instalaciones de su firma de abogados en Barranquilla.

Se trata de un encuentro privado y profesional ocurrido en 2025. No corresponde a una reunión reciente, no hace parte de la actual campaña presidencial y no ocurrió después de la primera vuelta electoral del pasado 31 de mayo, en la que Abelardo De La Espriella obtuvo más de 10,3 millones de votos.

Por esa razón, resulta incorrecto presentar dicho material como si reflejara hechos recientes o decisiones políticas tomadas en el marco de la segunda vuelta presidencial. Defensores de la Patria reitera que la posición del candidato ha sido clara, pública y consistente desde el primer día. Tal como lo expresó en su discurso de victoria, la candidatura de Abelardo De La Espriella no hará alianzas con partidos políticos. Su única alianza es con el pueblo colombiano.

Los más de 10,3 millones de ciudadanos que respaldaron este proyecto no lo hicieron por acuerdos burocráticos, estructuras partidistas o maquinarias electorales. Lo hicieron porque creyeron en una propuesta independiente, construida desde la ciudadanía y comprometida exclusivamente con la defensa de la democracia, la libertad y la Patria.

Dicho lo anterior, Defensores de la Patria expresa su respeto y agradecimiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez por las manifestaciones públicas de respaldo que ha realizado en favor de la candidatura de Abelardo De La Espriella.

El expresidente Uribe es una figura de enorme relevancia en la historia política reciente de Colombia y su decisión de acompañar esta causa en la segunda vuelta constituye un gesto que recibimos con gratitud. De la misma manera, valoramos el respaldo expresado por la senadora Paloma Valencia y por miles de ciudadanos que, provenientes de distintos sectores políticos y sociales, han decidido acompañar este propósito nacional.

Ese apoyo se recibe con respeto, con gratitud y con absoluta claridad: la naturaleza de este movimiento ciudadano no cambia. No existen acuerdos burocráticos, repartos, cuotas ni compromisos distintos al adquirido con el pueblo colombiano.

Asimismo, rechazamos las versiones según las cuales este movimiento habría promovido la difusión del video o desarrollado alguna estrategia relacionada con su circulación. Esa afirmación carece de fundamento y desvía la atención de los verdaderos desafíos que enfrenta el país.

Hoy el llamado es a la unidad de todos los colombianos que creen en la democracia, en la libertad y en el respeto por la voluntad popular expresada en las urnas. Más allá de los partidos, los egos o las diferencias del pasado, Colombia exige grandeza y responsabilidad.

Bienvenidos todos los ciudadanos que quieran sumarse a esta causa nacional. Quienes buscaron sumar son bienvenidos, porque hoy necesitamos multiplicar esfuerzos para defender la democracia, proteger la institucionalidad y construir la Patria Milagro.

El pueblo habló el 31 de mayo. Y el 21 de junio volverá a hablar. ¡FIRME POR LA PATRIA!