Resumen: En medio del creciente debate por las dificultades en la entrega de medicamentos en Colombia, el Ministerio de Salud aseguró que no existe desabastecimiento y atribuyó los problemas a fallas en la gestión de las EPS.

Gobierno asegura que no hay escasez de medicamentos y señala a las EPS por fallas en la entrega

A través de un comunicado emitido este 14 de abril, el Ministerio de Salud afirmó que en el país sí hay disponibilidad de medicamentos y que estos “deben ser entregados a los ciudadanos”, desmintiendo versiones sobre una supuesta escasez.

Según la cartera, las dificultades que enfrentan algunos usuarios para acceder a sus tratamientos no obedecen a falta de insumos, sino a “barreras administrativas injustificadas” generadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El pronunciamiento se da en un contexto de múltiples denuncias ciudadanas por retrasos y trabas en la entrega de medicamentos, así como cuestionamientos sobre la sostenibilidad del sistema de salud.

De acuerdo con el documento, estas problemáticas estarían relacionadas con prácticas heredadas del modelo de intermediación, el cual, según el Gobierno, ha sido objeto de reformas para mejorar la eficiencia en la atención y garantizar el acceso oportuno a los servicios.

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En cuanto a la financiación, el Ministerio defendió que el sistema cuenta con recursos suficientes. Indicó que entre 2022 y 2025 el presupuesto del sector salud creció un 50,8%, lo que representa $25 billones de pesos adicionales.

Asimismo, destacó el aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que pasó de $75,3 billones en 2022 a una proyección de $96,4 billones para 2026.

En el plano territorial, el Ministerio reportó que actualmente operan 10.983 Equipos Básicos de Salud en todo el país, con cobertura en los 32 departamentos y más de 1.100 municipios, beneficiando a cerca de 9,5 millones de familias.

Finalmente, la cartera reiteró que el sistema enfrenta problemas estructurales de larga data y sostuvo que el debate debe centrarse en el manejo de los recursos y no en su disponibilidad.

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