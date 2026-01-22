Jorman Campuzano se volvió viral al burlarse de la eterna "novela" del fichaje de Marino Hinestroza con un comentario épico. Foto: Atlético Nacional

“Ni Padres e Hijos duró tanto”: El troleo épico de Jorman a Marino por su fichaje fallido a Boca

El mercado de pases del 2026 tiene de todo, pero Jorman Campuzano se encargó de ponerle la cereza al pastel y su ‘víctima’ fue Marino Hinestroza.

El volante, que es tan rápido para recuperar balones como para lanzar dardos con humor, se convirtió en tendencia tras “peinar” de frente a su excompañero Marino Hinestroza.

Y es que, mientras los hinchas intentan entender el mapa de navegación de Marino, Jorman decidió que ya era hora de decir las verdades, entre risas, claro.

Todo comenzó cuando Jorman publicó unas fotos de su regreso a los entrenamientos, sudando la gota gorda y mostrando que está listo para la acción.

Marino, apareció en los comentarios para confesar un antojo muy particular: “Me dieron ganas de una fría”, escribió el extremo, refiriéndose a una cervecita para el calor.

Pero lo que no se esperaba era que Campuzano lo estaba esperando con “los taches arriba” y el teclado afilado.

Sin filtros, Jorman le soltó una respuesta que dejó a todo el mundo buscando aire: “Marino Angulo, oye mija, qué novela tan larga, ni ‘Padres e Hijos’ se atrevió a tanto”.

Con este misil, el volante se burló de las mil vueltas que dio el fichaje de Hinestroza, quien pasó de tener las maletas listas para Buenos Aires con Boca Juniors a terminar aterrizando en el Vasco da Gama de Brasil en un giro de guion digno de Hollywood.

La comparación con la mítica serie colombiana no fue casualidad; Jorman dejó claro que el “culebrón” de Marino tuvo más capítulos y drama que cualquier producción de la tarde.

El comentario se hizo viral en cuestión de minutos, sacándole carcajadas a la hinchada y demostrando que, aunque cambien de equipo, el “bullying” entre compañeros es el lenguaje universal del fútbol, sin duda punto para Jorman en las redes.

