Escándalo por audios del Clan del Golfo llega a EE.UU.: Gobierno electo anuncia denuncia

Resumen: Gobierno electo llevará a EE.UU. denuncias por audios del Clan del Golfo; Fiscalía y Procuraduría avanzan en investigaciones.

Los audios del Clan del Golfo que involucran al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, siguen generando repercusiones. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, anunció que el gobierno entrante pondrá el caso en conocimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al considerar que podría existir un componente relacionado con recursos provenientes del narcotráfico.

La decisión se conoce días después de que salieran a la luz unas grabaciones en las que Rueda conversa con alias «Jerónimo», señalado como uno de los jefes políticos del Clan del Golfo, sobre posibles medidas que habrían reducido la presión de la Fuerza Pública contra esa organización.

El vicepresidente electo explicó que la administración entrante ya presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos y aseguró que también acudirá a las autoridades estadounidenses, al considerar que, si se comprueban las denuncias, podrían existir conductas relacionadas con lavado de activos o recursos de origen ilícito.

Lea también: ¡Adiós a los cambuches! Recuperaron espacio público en La Estrella

El anuncio responde a una instrucción impartida previamente por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ordenó evaluar las revelaciones y promover las acciones penales, disciplinarias y administrativas que correspondan contra los funcionarios que eventualmente hayan participado en los hechos.

Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que ampliará la investigación sobre los audios del Clan del Golfo, incorporando nuevas denuncias al expediente que ya adelantaba.

Las indagaciones también incluyen al exministro de Defensa, Iván Velásquez, para establecer si durante los acercamientos con esa organización criminal se ofrecieron beneficios que excedieran las facultades legales.

De forma paralela, la Procuraduría mantiene abierta una investigación disciplinaria contra Danilo Rueda, Iván Velásquez y otros exfuncionarios por presuntas actuaciones relacionadas con los acercamientos al Clan del Golfo durante el proceso de Paz Total.

Más noticias de Colombia