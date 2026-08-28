Resumen: El Gobierno de Abelardo de la Espriella derogó la resolución de 2015 que frenaba la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos ilícitos. El retorno de las fumigaciones requerirá aval ambiental y consulta previa en las zonas afectadas.

¡Se acaba la suspensión! El Gobierno abre de nuevo la puerta a la fumigación con glifosato

El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, oficializó la derogatoria de la medida que mantenía frenada la aspersión aérea con glifosato sobre los narcocultivos en el país.

Con esta decisión del Ejecutivo se tumba la Resolución 006 dictada en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, cumpliendo de esta forma una de las principales propuestas presentadas por el mandatario durante su campaña electoral.

A pesar del alcance del acto administrativo, el Gobierno aclaró que la anulación del documento anterior no representa el retorno inmediato ni automático de los vuelos de fumigación.

Para retomar de manera efectiva la aplicación del herbicida glifosato mediante aeronaves tripuladas, la administración central deberá someterse obligatoriamente a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en materia ambiental y social en las regiones del territorio nacional.

Lea también: ¡Necesita una segunda oportunidad! Cachorrito abandonado y herido busca una familia amorosa

El procedimiento legal condiciona la reactivación del programa a la aprobación previa de un Plan de Manejo Ambiental expedido formalmente por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Sumado a este trámite institucional, las autoridades deberán llevar a cabo procesos de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en los territorios donde se pretenda implementar la política antidrogas.

La determinación de revocar la restricción fijada en 2015 reabre la polémica nacional en torno al combate del narcotráfico y la erradicación de los cultivos ilícitos mediante el químico.

No obstante, la ejecución real de las tareas de aspersión con glifosato quedará sujeta al ritmo con el que las entidades gubernamentales avancen en el cumplimiento de los requerimientos jurídicos establecidos por el alto tribunal.

Más noticias de Colombia