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    ¡Necesita una segunda oportunidad! Cachorrito abandonado y herido busca una familia amorosa

    ¡No seamos indiferentes! Ayudemos a este cachorrito a sanar sus heridas físicas y emocionales.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Necesita una segunda oportunidad! Cachorrito abandonado y herido busca una familia amorosa

    Resumen: El pequeño fue dejado a su suerte en la calle, donde ya fue víctima del ataque de otros animales. Tiene un mordisco en su carita y urge encontrarle un hogar responsable que le brinde el amor que le negaron.

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    Minuto30.com .- Una triste historia de abandono e indiferencia busca un final feliz con la ayuda de la comunidad. Un pequeño cachorrito se encuentra en la búsqueda urgente de un hogar tras ser abandonado a su suerte en las calles, exponiéndolo a los graves peligros que sufren los animales desamparados.

    El tiempo que este perrito pasó a la intemperie no fue fácil. Según el reporte ciudadano, el pequeño ya fue víctima de la agresividad de otros perros en situación de calle y, como dolorosa huella de su abandono, presenta la herida de un mordisco en su carita.

    A pesar del maltrato y la soledad que ha tenido que enfrentar a su corta edad, este cachorrito mantiene la esperanza de encontrar un hogar cálido y seguro.

    adopta cachorro

    ¿Cómo puedes ayudar?

    El llamado a la comunidad es urgente para cambiarle la vida a este animalito:

    Si quieres adoptarlo: Se busca una familia dispuesta a brindarle una adopción responsable, garantizando su cuidado veterinario, alimentación, protección y mucho amor. Si cumples con estas condiciones, por favor comunícate de inmediato a la línea de WhatsApp: 304 5988105.

    Si no puedes adoptarlo: ¡Tu ayuda sigue siendo vital! Te invitamos a compartir esta información y la fotografía del cachorrito en tus redes sociales y grupos familiares. Cada vez que compartes, multiplicas las posibilidades de que este pequeño encuentre la familia que tanto merece.

    ¡No seamos indiferentes! Ayudemos a este cachorrito a sanar sus heridas físicas y emocionales.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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