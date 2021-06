Gobierno entregará 130 casas nuevas en Providencia y Santa Catalina

El Gobierno Nacional anunció la entrega de aproximadamente 130 casas nuevas en Providencia y Santa Catalina, que serán entregadas en el mes de julio de este año. Así lo anunció el ingeniero civil delegado por el ministerio de Vivienda en el proceso de reconstrucción de la isla de Providencia y Santa Catalina, Ricardo Villamizar.

Luego del informe que reveló la Contraloría en el que se detalla que, tras siete meses del paso del huracán Iota en Providencia solo se han construido dos casas; el Ministerio de Vivienda dio detalles sobre la cantidad de viviendas y los plazos en que serán entregadas.

De las 877 viviendas que serán reparadas hasta la fecha cerca de 500 de ellas ya están completamente terminadas, y se espera que en el mes de julio estén terminadas las que faltan.

Respecto a las casas nuevas, el Gobierno se comprometió a construir 130 de las 910 que también serán entregadas en julio.

En el caso de Santa Catalina, el Ministerio informó que serán intervenidas 69 casas, de las cuales 44 serán nuevas y más de 20 en reparación.

Villamizar precisó que también se están haciendo trabajos de titulación y saneamiento de predios con entidades como la Agencia Nacional de Tierras, «porque encontramos que el 50% de las viviendas no tenían o no tienen saneados sus predios y no tienen títulos de propiedad. Por eso, estamos trabajando también en legalizar los predios».

#UnidosPorElArchipiélago | «Mi casa ha quedado muy bonita», dice Natalia Arenas, habitante de #ProvidenciaAvanza, quien ya disfruta de su vivienda reconstruida estructuralmente, gracias al trabajo del Gobierno Nacional. Visita nuestra bitácora digital👉🏡https://t.co/GX9bmnxOKf pic.twitter.com/JyBgCR9N8s — MinVivienda (@Minvivienda) June 21, 2021

