Elecciones en duda: Gobierno insiste en revisar el software de votación

La propuesta de una auditoría al software electoral volvió a generar tensión entre el Gobierno Petro y la Registraduría, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistiera en que se permita revisar a fondo el sistema utilizado en las elecciones de 2026.

El planteamiento se dio en el marco de la reactivación de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, escenario en el que el funcionario reiteró la necesidad de que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tenga acceso al código fuente del software de preconteo y escrutinio.

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Según Benedetti, esta revisión permitiría despejar dudas sobre posibles inconsistencias entre el número de votantes y los resultados registrados, fortaleciendo la confianza en el proceso democrático. Incluso, planteó que los partidos políticos también puedan acceder a esta información durante la jornada electoral y el periodo de escrutinios.

El ministro reconoció que el Gobierno no cuenta con expertos propios para esta tarea, por lo que sería necesario contratar especialistas externos que realicen el análisis técnico del sistema.

Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos desde la Registraduría Nacional, especialmente por la imparcialidad de una auditoría liderada directamente por el Gobierno. El registrador ha señalado la importancia de mantener la independencia en la verificación de los procesos electorales.

Tradicionalmente, esta labor ha estado a cargo de partidos políticos, veedurías y misiones internacionales, que supervisan el funcionamiento de los sistemas para garantizar transparencia.

Mientras tanto, el debate continúa abierto, en un contexto clave de cara a las próximas elecciones presidenciales, donde la confianza en el sistema electoral será determinante para el país.

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