Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Elecciones en duda: Gobierno insiste en revisar el software de votación

    El ministro Benedetti insiste en auditar el software electoral antes de las elecciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Elecciones en duda: Gobierno insiste en revisar el software de votación
    Fotos de archivo y redes sociales.
    Elecciones en duda: Gobierno insiste en revisar el software de votación

    Resumen: Gobierno pide auditoría al software electoral en Colombia para elecciones 2026. Registraduría y expertos debaten sobre transparencia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La propuesta de una auditoría al software electoral volvió a generar tensión entre el Gobierno Petro y la Registraduría, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistiera en que se permita revisar a fondo el sistema utilizado en las elecciones de 2026.

    El planteamiento se dio en el marco de la reactivación de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, escenario en el que el funcionario reiteró la necesidad de que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tenga acceso al código fuente del software de preconteo y escrutinio.

    Lea también: Embolsado y semienterrado hallan cuerpo en Ajizal: la víctima al parecer era un menor reportado desaparecido

    Según Benedetti, esta revisión permitiría despejar dudas sobre posibles inconsistencias entre el número de votantes y los resultados registrados, fortaleciendo la confianza en el proceso democrático. Incluso, planteó que los partidos políticos también puedan acceder a esta información durante la jornada electoral y el periodo de escrutinios.

    El ministro reconoció que el Gobierno no cuenta con expertos propios para esta tarea, por lo que sería necesario contratar especialistas externos que realicen el análisis técnico del sistema.

    Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos desde la Registraduría Nacional, especialmente por la imparcialidad de una auditoría liderada directamente por el Gobierno. El registrador ha señalado la importancia de mantener la independencia en la verificación de los procesos electorales.

    Tradicionalmente, esta labor ha estado a cargo de partidos políticos, veedurías y misiones internacionales, que supervisan el funcionamiento de los sistemas para garantizar transparencia.

    Mientras tanto, el debate continúa abierto, en un contexto clave de cara a las próximas elecciones presidenciales, donde la confianza en el sistema electoral será determinante para el país.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.