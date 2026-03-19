Resumen: El joven fue visto con vida por última vez la tarde del pasado domingo en el barrio Porvenir. Desde ese momento, su familia inició una angustiante campaña a través de redes sociales y ante las autoridades para dar con su paradero.

Embolsado y semienterrado hallan cuerpo en Ajizal: la víctima al parecer era un menor reportado desaparecido

Minuto30.com .- La búsqueda de un adolescente de 15 años, que mantenía en vilo al municipio de Itagüí, terminó de la peor manera posible. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida, embolsado y enterrado, en una zona boscosa del sector El Ajizal.

Aunque adelanta las labores forenses para la identificación oficial, versiones de medios locales y allegados indican que las características físicas y las prendas coinciden plenamente con el menor reportado como desaparecido desde el pasado domingo 15 de marzo.

Crónica de una desaparición que enluta al barrio Porvenir

El joven fue visto con vida por última vez la tarde del pasado domingo en el barrio Porvenir. Desde ese momento, su familia inició una angustiante campaña a través de redes sociales y ante las autoridades para dar con su paradero.

Tras cuatro días de búsqueda ininterrumpida, la alerta ciudadana llevó a los cuadrantes de la Policía hasta la parte alta de El Ajizal, un sector de difícil acceso. Allí, en una fosa improvisada, fue hallado el cadáver bajo condiciones que evidencian la sevicia del crimen.

Investigación en curso: ¿Qué pasó en Ajizal?

Las autoridades de Itagüí, en conjunto con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los móviles de este atroz hecho.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso, pero se analiza si el menor había recibido amenazas o si su muerte está vinculada a dinámicas de grupos delincuenciales que operan en la zona.