Alejandra Usquiano conquista Nimes: la arquera colombiana se corona campeona en Francia

La colombiana Alejandra Usquiano se coronó campeona de arco compuesto en el Indoor World Series de Nimes, Francia, tras vencer a Amanda Mlinaric. Foto: cortesía World Archery

Resumen: La arquera colombiana Alejandra Usquiano se coronó campeona de arco compuesto en la quinta parada de la Indoor World Series en Nimes, Francia, reafirmando su dominio tras haber ganado previamente en la etapa de Río de Janeiro. Tras clasificar en la undécima posición, Usquiano superó en el cuadro eliminatorio a representantes de Italia, Dinamarca, India y Estonia, para finalmente vencer en la disputa por el oro a la croata Amanda Mlinaric con un marcador de 146-144.

La arquería colombiana vuelve a brillar en el escenario internacional de la mano de Alejandra Usquiano, quien se alzó con el título de la modalidad de arco compuesto en la quinta etapa de la Indoor World Series, celebrada en Nimes, Francia.

Entre el 16 y el 18 de enero, la deportista nacional demostró su jerarquía en uno de los certámenes bajo techo más prestigiosos del mundo, consolidándose como una de las máximas referentes de esta disciplina.

El camino hacia el oro no fue sencillo. Usquiano inició su participación en la ronda clasificatoria ubicándose en la undécima posición con un puntaje de 589, resultado de una precisión técnica envidiable al sumar 49 flechas en el centro del objetivo (10) y solo 11 en el anillo del 9.

Este desempeño le permitió avanzar al cuadro eliminatorio, donde comenzó su racha de victorias superando a la italiana Francesca Aloisi con un sólido marcador de 149-142.

En las fases siguientes, la colombiana mantuvo una regularidad asombrosa que le permitió dejar en el camino a rivales de talla mundial.

En segunda ronda venció a la danesa Sofie Marcussen (148-146) y, en cuartos de final, despachó a la representante de India, Parneet Kaur, con un global de 149-146.

Le puede interesar: https://www.minuto30.com/titi-rodriguez-como-nuevo-refuerzo-del-deportivo-cali/1695498/

Alejandra Usquiano conquista Nimes: la arquera colombiana se corona campeona en Francia

Su paso a la gran final se selló en un ajustado duelo ante la estonia Meeri-Marita Paas, a quien derrotó por una diferencia de apenas dos puntos (149-147).

La consagración definitiva llegó en el enfrentamiento por el título contra la croata Amanda Mlinaric.

En una exhibición de nervios de acero, Alejandra registró 11 flechas al 10 de 15 posibles, cerrando el marcador 146-144 a su favor.

Este triunfo tiene un valor especial, pues Usquiano venía de colgarse el oro en la parada previa de Rio de Janeiro, logrando así un histórico doblete consecutivo en el circuito mundial tras haber vencido anteriormente a la mexicana Dafne Quintero.

Más noticias de Deporte