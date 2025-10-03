Resumen: Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denuncia presuntas amenazas del Frente 36 Farc contra el alcalde de Anorí. El mandatario exige a Petro actuar ante la violencia que deja un soldado muerto en el municipio.

Denuncian amenaza contra el alcalde de Anorí por el Frente 36 de las disidencias

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló la existencia de presuntas amenazas dirigidas al alcalde del municipio de Anorí, Gustavo Silva, supuestamente firmadas por el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Rendón calificó el hecho de ‘extrema gravedad’ y arremetió contra el Gobierno Nacional, al que acusó de inacción frente a la escalada de violencia en el departamento.

El mandatario departamental, a través de redes sociales, exigió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer la veracidad de un panfleto amenazante y sostuvo que, «de resultar ciertas, son de extrema gravedad: democracia bajo intimidación y criminales envalentonados, los de la paz total, que nos llevan a las peores épocas de violencia».

Además, indicó que es deber de las Fuerzas Armadas y la Unidad Nacional de Protección (UNP) garantizar la seguridad del alcalde Silva.

La denuncia se produce en un contexto de grave ola de violencia en Anorí, municipio del nordeste antioqueño que, según su alcalde, está atrapado entre el Clan del Golfo y las disidencias Farc.

En las últimas horas, un ataque con explosivos del Frente 36 causó la muerte del soldado Brayan David Bello Serrano y dejó a tres compañeros heridos. Por esta escalada, el municipio mantiene un toque de queda nocturno y restricciones de movilidad y comercio hasta el 7 de octubre.

