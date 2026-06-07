Resumen: El gobernador Rendón identificó públicamente a los autores detrás de esta masacre en Remedios. De acuerdo con los reportes operativos y de inteligencia, el responsable directo de los homicidios, el secuestro y la quema de los predios es alias 'Jhon Fiera', actual cabecilla del Frente 4 de las disidencias de las Farc.

Gobernador confirma masacre y secuestro en Remedios y señala a «calarcá» como el responsable

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció públicamente un grave hecho de violencia registrado en la zona rural del municipio de Remedios. Tras un brutal ataque en el que grupos criminales incineraron viviendas, la Fuerza Pública confirmó el hallazgo de múltiples víctimas mortales y reportó la desaparición de un ciudadano.

Los detalles de la barbarie

Según la información oficial entregada por el mandatario departamental, la incursión armada afectó directamente a dos fincas de la región. El balance preliminar reportado por los uniformados que atendieron la emergencia es el siguiente:

Tres personas asesinadas: Los cuerpos sin vida fueron encontrados entre los escombros del lugar donde una de las viviendas fue reducida a cenizas.

Un desaparecido: Las autoridades confirmaron el presunto secuestro de una cuarta víctima. En este momento, comandos de la Fuerza Pública se encuentran desplegados en la zona, siguiendo el rastro para dar con su paradero y lograr su rescate.

Los responsables: Alias ‘Jhon Fiera’ y la facción de ‘Calarcá’

El gobernador Rendón identificó públicamente a los autores detrás de esta masacre en Remedios. De acuerdo con los reportes operativos y de inteligencia, el responsable directo de los homicidios, el secuestro y la quema de los predios es alias ‘Jhon Fiera’, actual cabecilla del Frente 4 de las disidencias de las Farc.

Esta estructura armada pertenece a la facción criminal comandada por alias ‘Calarcá’, a quien el mandatario se refirió tajantemente como un «narcoterrorista».

En contexto: ¡Terror en Remedios! Incursión armada de disidencias de las Farc deja viviendas en llamas y cuatro secuestrados

Duro dardo al Gobierno Nacional

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Andrés Julián Rendón acompañó este escabroso reporte de seguridad con una fuerte crítica política, cuestionando la postura del Gobierno Nacional frente a estos cabecillas en época preelectoral.

«Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca», sentenció el mandatario, reprochando la falta de acciones contundentes contra quienes continúan sembrando terror y atacando a la población civil en el departamento.