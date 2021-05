El Gobernador (E) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, anunció que tras el comunicado enviado por la Organización Indígena de Antioquia (OIA), sobre las movilizaciones en el departamento, reitera su invitación al diálogo.

«Ante la comunicación de la Asociación de cabildos indígenas y otras versiones que he conocido, debo reiterar mi invitación y disposición al diálogo», escribió a través de su cuenta de Twitter.

Esta decisión se da luego de que la organización indígena anunciara a través de un comunicado, que no participará de la mesa de diálogo convocada por el Gobernador para este martes 18 de mayo.

Además, Suárez Vélez fue enfático en asegurar que es respetuoso de la protesta pacífica, y no ha ordenado presencia de autoridades ni bloqueos en la marcha.

«Somos respetuosos de la protesta pacífica, no he ordenado bloquear la marcha ni enviado Esmad a ningún lado. ¡Conversemos!», puntualizó.

