Gobernador de Antioquia y gerente del Hospital de Caldas cruzan señalamientos y este anuncia acciones legales

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó al gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Juan Carlos Sánchez, y dijo que no se le deben girar recursos mientras siga en el cargo. El gerente rechazó los señalamientos, aseguró que no hay desvío de recursos, dijo no haber recibido recursos de la Gobernación y anunció acciones legales y denuncias ante la Fiscalía. El Concejo de Caldas pidió su renuncia. La Procuraduría y la Contraloría adelantan actuaciones sobre el hospital; son declaraciones de las partes, no decisiones en firme.

La polémica entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y el gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Juan Carlos Sánchez Fernández, sumó este martes nuevos capítulos: el gerente respondió a los cuestionamientos del mandatario, aseguró que no ha recibido recursos de la Gobernación, anunció que acudirá a la Fiscalía y el Concejo de Caldas pidió su renuncia.

Lo que dijo el gobernador

Durante su visita a Caldas, este lunes 19 de octubre, Rendón cuestionó con dureza la gestión del gerente de la institución. «Mientras esta persona, sobre quien tengo serias dudas de su comportamiento ético, esté al frente de ese hospital, no se le puede entregar un solo peso, porque plata que se le entregue, plata que desaparece», afirmó el mandatario.

El gobernador explicó que su administración ya acudió a los organismos de control y a la Superintendencia Nacional de Salud para buscar una salida a la situación, y que espera cambios en la dirección del centro asistencial. Según dijo, mantiene su compromiso de fortalecer la infraestructura del hospital, que atiende a pacientes de Caldas y de otros municipios del Suroeste antioqueño, pero cualquier nueva inversión dependerá de un cambio en la administración.

La respuesta del gerente

El gerente Juan Carlos Sánchez calificó las declaraciones del gobernador como «desafortunadas y con tinte politiquero» y anunció que emprenderá acciones legales con su grupo de abogados. Según explicó, en el hospital no se ha perdido un peso y no hay desvío de recursos.

En un pronunciamiento divulgado el lunes, el gerente sostuvo que todo servidor público tiene derecho al respeto de su honra, su buen nombre y el debido proceso. «No pretendo estar por encima de la crítica ni el control institucional», agregó, y dijo estar dispuesto a responder con hechos y documentos cualquier inquietud sobre su gestión, pero pidió que las dudas se aborden con información verificable y por los mecanismos correspondientes. También anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía por los señalamientos públicos.

Este martes, en declaraciones a medios, Sánchez aseguró que «no hemos recibido un solo peso del Gobierno Departamental». Afirmó que todos los hospitales departamentales han recibido recursos de la Gobernación de Antioquia, menos el de Caldas, y que a la institución solo han llegado auditorías permanentes.

Sobre las deudas, explicó que el hospital ha estado pagando a diferentes agremiaciones y asociaciones de acuerdo con la llegada de los recursos, y mencionó el caso de Anestesiar, con la que se hicieron acuerdos de pago. Frente a los hallazgos de la Contraloría Departamental, afirmó que hacen parte de un plan de mejoramiento de los procesos de la entidad.

Los antecedentes: Contraloría y Procuraduría

Las declaraciones del gobernador se dan en medio de actuaciones de los entes de control. La Contraloría de Antioquia emitió un informe con presuntos hallazgos de irregularidades en el hospital, dos de los cuales podrían tener alcance penal, y pidió a la Fiscalía indagar sobre el tema.

A finales de septiembre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra el gerente y otros funcionarios por posibles irregularidades en contratos que superarían los $2.044 millones. Según la entidad, uno de los contratos habría superado los límites del manual de contratación sin autorización de la Junta Directiva y en otro se habrían adquirido equipos biomédicos por más de $1.600 millones que no estarían funcionando.

El gerente ha dicho que los recursos se ejecutaron debidamente y ha atribuido los cuestionamientos a una presunta persecución política. Como explicó a finales de septiembre, algunos equipos no están en uso porque no fue posible hacer unas adecuaciones por la Ley de Garantías.

La situación financiera del hospital

El hospital atraviesa una crisis financiera. De acuerdo con la información divulgada, tiene una cartera acumulada superior a $8.000 millones, que en más de la mitad se debe a falta de pagos de algunas EPS, y mantiene una deuda reportada de $920 millones con el grupo Anestesiar. Los incumplimientos con gremios de especialistas han llevado incluso a embargos de cuentas. La institución atiende a más de 5.000 pacientes cada mes.

El Concejo de Caldas pide la renuncia

La Comisión Accidental de Salud del Concejo Municipal de Caldas, integrada por Ángela María Espinosa Castro, Luis Hernando Yepes Torres, Jaime Bedoya Castaño y José David Rodríguez Molina, divulgó este 20 de octubre un comunicado a la opinión pública. En él manifiesta su «profunda preocupación» por las declaraciones del gobernador y, ante la presunta crisis financiera y administrativa del hospital, solicita públicamente, en nombre de los caldeños, la renuncia inmediata del gerente.

Los concejales agradecieron al gobernador, a la secretaria seccional de Salud de Antioquia, Alma Solano, y a la junta directiva del hospital por hacer público su respaldo a las preocupaciones de la corporación. Además, reiteraron el llamado al gerente para que, «en un acto de grandeza, gallardía y responsabilidad con el interés general», dé un paso al costado y se aparte de sus funciones mientras avanzan y culminan las investigaciones en curso. A su juicio, esa decisión contribuiría a brindar garantías de transparencia y permitiría que la institucionalidad avance en la recuperación del hospital.

«La salud de nuestra comunidad debe estar por encima de cualquier interés particular», concluye el comunicado.

Una polémica que sigue abierta

Hasta el momento, el gerente no ha anunciado su renuncia y sostiene que no hay desvío de recursos, mientras el gobernador insiste en que no se girarán nuevos recursos mientras él siga al frente. Las investigaciones de la Procuraduría y los hallazgos de la Contraloría siguen en curso, y corresponde a las autoridades competentes determinar si hay responsabilidades. Se trata de señalamientos y declaraciones de las partes, no de decisiones en firme.

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