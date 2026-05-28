Resumen: La Asamblea Departamental de Antioquia citó a un debate de control político al gerente del Hospital San Vicente de Paúl para el próximo lunes 1 de junio, en respuesta a una solicitud formal de la Comisión Accidental de Salud del Concejo Municipal de Caldas. Los concejales promovieron esta intervención departamental debido a presuntas falencias estructurales en la asignación de citas médicas, la atención a los usuarios y los procesos de contratación dentro de la institución. Dado que el hospital presta servicios no solo a los habitantes de Caldas, sino también a una amplia población del suroeste antioqueño, los corporados enfatizaron la urgencia de este escrutinio para exigir correctivos y garantizar una atención en salud digna, eficiente y oportuna para toda la región.

Asamblea debatirá gestión del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas por presuntas fallas en el servicio

Ante las crecientes preocupaciones por la calidad en la prestación de los servicios de salud, la Asamblea Departamental de Antioquia citó a un debate de control político al gerente del Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en el municipio de Caldas. La diligencia quedó programada para el próximo lunes 1 de junio.

La citación departamental se da como respuesta directa a una solicitud formal elevada por la Comisión Accidental de Salud del Concejo Municipal de Caldas, cuyos miembros expresaron su alarma frente a diversas irregularidades operativas y administrativas dentro de la institución hospitalaria.

Las principales preocupaciones del Concejo

La comisión, integrada por los concejales José David Rodríguez, Ángela Espinoza, Jaime Bedoya, Luis Hernando Yepes y Fabio Huzman, fundamentó su petición en presuntas falencias que estarían afectando directamente a la comunidad. Entre los temas críticos a evaluar se destacan:

Asignación de citas médicas: Demoras y obstáculos para que los pacientes accedan a consultas.

Atención al usuario: Quejas recurrentes sobre el trato y la respuesta institucional a los pacientes que acuden al centro médico.

Procesos de contratación: Dudas sobre el manejo administrativo interno y la transparencia en la adjudicación de contratos de la entidad.

Un asunto de interés regional

Los corporados subrayaron que la situación del Hospital San Vicente de Paúl trasciende los límites del municipio de Caldas. Al ser una institución clave para la red de salud pública, atiende también a una importante proporción de habitantes del suroeste antioqueño.

Por esta razón de impacto regional, los concejales determinaron que la Asamblea Departamental de Antioquia es la autoridad natural y competente para ejercer este control político, buscando soluciones estructurales que beneficien a toda la población afectada.

El objetivo central del debate del próximo lunes será revisar a fondo las condiciones actuales del hospital para exigir los correctivos necesarios y, de esta manera, garantizar a la comunidad una atención en salud que sea digna, eficiente y oportuna.