Resumen: Rendón expresó su alivio por la seguridad del mandatario araucano: "Gracias a Dios están a salvo."

Gobernador de Antioquia se solidariza con el de Arauca por atentado del que fue víctima

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó al atentado sufrido por su homólogo de Arauca, Renson Martínez, enviando un mensaje de solidaridad y, al mismo tiempo, lanzando una fuerte crítica al Gobierno Nacional.

Rendón expresó su alivio por la seguridad del mandatario araucano: «Gracias a Dios están a salvo.» No obstante, condenó firmemente el hecho: «Muy graves este tipo de actos terroristas y ataques contra los servidores públicos.» El gobernador antioqueño envió un abrazo al gobernador Martínez, a su equipo y a todo el pueblo de Arauca, al que describió como «tierra de verde sabana infinita, riqueza cultural aún por descubrir y de gente llanera».

Lea también: ¡Lo salvó el blindaje! Atacan con armas de largo alcance el carro del gobernador de Arauca

Crítica Directa al Gobierno Nacional

El gobernador Rendón aprovechó la condena para reavivar su crítica a la política de ‘Paz Total’, señalando la falta de acción contundente contra los grupos armados.

«¡Qué esto no se nos vuelva paisaje, con un gobierno nacional que contemporiza con criminales y los trata como angelitos!»

Este mensaje subraya la tensión entre algunos gobiernos departamentales y el Ejecutivo en cabeza de Gustavo Petro, respecto a la estrategia de seguridad en zonas afectadas por grupos armados, como Arauca.

Aquí más Noticias de Antioquia