¡Lo salvó el blindaje! Atacan con armas de largo alcance el carro del gobernador de Arauca

Minuto30.com .- El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, fue víctima de un grave atentado la mañana de hoy, lunes 10 de noviembre, cuando se movilizaba en su vehículo en la vía que conecta a Fortul con Tame.
Miembros de grupos armados ilegales atacaron la camioneta en la que viajaba el gobernador, utilizando armas de largo alcance fusil . Afortunadamente, tanto el gobernador Renson Martínez Prada como su equipo de seguridad resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.
El mandatario se pronunció desde el municipio de Tame tras el violento incidente, condenando de manera contundente el acto. Este atentado subraya la compleja situación de orden público y la constante amenaza de los grupos armados ilegales que operan en el departamento de Arauca.
El gobernador Renson Martinez Prada se pronuncia desde el municipio de Tame, tras el ataque perpetrado contra la camioneta en la que se trasladaba junto a su equipo de trabajo.
El mandatario rechaza de manera contundente este acto violento. Te ampliamos en el video ⬇️ pic.twitter.com/Xt3ZN1cz8V
— Gobernación Arauca (@GobArauca) November 10, 2025