¡Lo salvó el blindaje! Atacan con armas de largo alcance el carro del gobernador de Arauca

Resumen: Miembros de grupos armados ilegales atacaron la camioneta en la que viajaba el gobernador, utilizando armas de largo alcance fusil . Afortunadamente, tanto el gobernador Renson Martínez Prada como su equipo de seguridad resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.