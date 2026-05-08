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    Gobernador de Antioquia se pronuncia tras hallazgo del cuerpo del periodista en Briceño: “Este dolor es una injusticia”

    El mandatario expresó su solidaridad con la familia del comunicador y cuestionó las condiciones en las que ocurrió el hecho.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Hallan el cuerpo del periodista desaparecido en Briceño: habría sido asesinado por disidencias
    Foto sacada de redes sociales.
    Gobernador de Antioquia se pronuncia tras hallazgo del cuerpo del periodista en Briceño: “Este dolor es una injusticia”

    Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras el hallazgo de un cuerpo en zona rural de Briceño, relacionado con el caso del periodista Mateo Pérez Rueda. A la espera de la confirmación oficial de la identidad por Medicina Legal, expresó su solidaridad con la familia del comunicador y calificó lo ocurrido como una injusticia. Además, cuestionó la política de “paz total” del Gobierno Nacional, señalando que, a su juicio, ha tenido efectos negativos frente a los grupos armados ilegales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció tras conocerse el hallazgo de un cuerpo en zona rural del municipio de Briceño, hecho que está relacionado con la búsqueda del periodista Mateo Pérez Rueda, reportado como desaparecido mientras realizaba labores de reportería en el norte del departamento.

    A través de su cuenta en la red social X, el mandatario indicó que fue informado sobre el hallazgo por parte de una comisión humanitaria que participaba en las labores de búsqueda del joven comunicador.

    Señaló además que el equipo se dirigía a Medicina Legal para avanzar en los procedimientos que permitan confirmar plenamente la identidad del cuerpo encontrado.

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    Mensaje a la familia y críticas a la política de seguridad

    Rendón manifestó que tuvo contacto previo con la familia del periodista, a la que describió como una familia de Yarumal trabajadora y dedicada a su hijo menor, expresando solidaridad frente a la situación.

    En su pronunciamiento, el gobernador calificó lo ocurrido como “una injusticia” y un “daño irreparable”, atribuyéndolo a las consecuencias de la política de “paz total”, la cual cuestionó al afirmar que se estaría “contemporizando con estructuras criminales”. También señaló que, en su opinión, hay un trato diferencial hacia los grupos armados ilegales.

    El mandatario envió un mensaje de condolencia a los padres y al hermano del periodista, deseándoles fortaleza ante la situación, y extendió el sentimiento de solidaridad a su equipo de gobierno y a los antioqueños en general.

    Las autoridades continúan a la espera de la confirmación oficial de la identidad por parte de Medicina Legal, mientras avanzan las investigaciones sobre las circunstancias del hecho.


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