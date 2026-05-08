Resumen: Tras varios días de incertidumbre, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia. La situación ha generado conmoción y nuevas reacciones sobre la seguridad en zonas afectadas por el conflicto armado.

Hallan el cuerpo del periodista desaparecido en Briceño: habría sido asesinado por disidencias

Después de varios días de incertidumbre y búsqueda en el norte de Antioquia, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo periodista Mateo Pérez Rueda, quien había desaparecido mientras realizaba labores de reportería en zona rural del municipio de Briceño.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cuerpo del periodista fue recibido por una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un sector rural ubicado entre las veredas Palmichal y El Hoyo. Posteriormente, inició el traslado hacia la zona urbana para el respectivo proceso judicial y forense.

Según reportes preliminares entregados por autoridades de seguridad en Antioquia, el crimen habría sido cometido presuntamente por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada ilegal que delinque en esa subregión del departamento.

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La desaparición del periodista se produjo el pasado martes en la noche cuando, al parecer, adelantaba labores relacionadas con la búsqueda de información sobre la situación de orden público en el norte antioqueño.

Mateo Pérez también era estudiante de Ciencias Políticas y, según versiones conocidas, pretendía obtener testimonios y datos relacionados con el conflicto armado que afecta la zona.

Durante las últimas horas se adelantó una misión humanitaria encabezada por el CICR para lograr la recuperación del cuerpo. Sin embargo, según versiones conocidas por medios de comunicación, durante varios días hubo dificultades para establecer comunicación y obtener información sobre el paradero del joven.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del asesinato y avanzan en las acciones judiciales para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Que dolor esto. Duele la muerte de Mateo.

Lo mató la “Paz Total” de Petro.

Lo asesina el grupo criminal frente 36 de las Farc de alias “Calarcá”, quien tiene 2 puestos: uno como cabecilla y otro como “Gestor de Paz” de Petro.

Que pronto cese la horrible noche.

Solidaridad con… https://t.co/L1ohu3Otfz — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 8, 2026

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