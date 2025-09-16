Gobernador de Antioquia ofrece millonaria recompensa por alias ‘el Viejo’, cabecilla del Clan del Golfo en San Roque

Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias 'el Viejo' o 'el Niño', señalado de ser el principal responsable de los actos violentos en San Roque. El anuncio se dio tras un consejo de seguridad en el que también se discutieron estrategias para combatir la extorsión y se anunció una inversión en nuevos sistemas de vigilancia para la región.

En un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado en la zona Nus, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información que permita ubicar y capturar a alias ‘el Viejo’ o ‘el Niño’, señalado como el presunto responsable de recientes hechos violentos en el municipio de San Roque.

El gobernador explicó que este hombre sería el cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, organización que delinque en San Roque, Caracolí, Maceo y en zonas limítrofes con Segovia, en el Nordeste antioqueño. “Hemos decidido ofrecer hasta 50 millones de pesos por quien se presume es el principal perpetrador de los muertos y la violencia en este municipio”, afirmó el mandatario.

Durante el encuentro, en el que participaron los alcaldes de Maceo, Caracolí, Santo Domingo, Cisneros y San Roque, también se abordó la creciente preocupación por los casos de extorsión que afectan el comercio y la seguridad de la región. El gobernador señaló que se avanza en una estrategia conjunta con los Gaula del Ejército y la Policía para desmantelar las redes que intimidan a comerciantes y ciudadanos.

“Hay muchas denuncias de extorsión aquí en Maceo, en Caracolí, y necesitamos una acción operativa y judicial muy contundente para dar con el paradero de los responsables de este delito que afecta seriamente al comercio”, enfatizó Rendón.

Como parte de las medidas para fortalecer la vigilancia, el mandatario indicó que se destinarán recursos de la Tasa de Seguridad para ampliar y complementar los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) en los municipios del Nordeste. La meta es que “cada vez más ciudadanos puedan ser los ojos y oídos de la Fuerza Pública y, de esa manera, contrarrestar el crimen en todos los rincones de Antioquia”.

Con estas acciones, las autoridades buscan frenar la violencia y brindar mayor tranquilidad a los habitantes de esta región, que en las últimas semanas ha sido escenario de ataques criminales y amenazas contra la población civil.