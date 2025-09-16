Resumen: La captura de alias 'Joao' u '88', cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia, representa un duro golpe al Clan del Golfo y sus operaciones criminales.

Cae en Antioquia alias ‘Joao’, señalado de asesinatos y atentados contra militares y líderes sociales

Un contundente golpe al Clan del Golfo fue reportado por las autoridades en medio de una ofensiva en el Norte y Nordeste de Antioquia. Fue capturado alias ‘Joao’ u ‘88’, presunto cabecilla encargado del componente armado y el control de las finanzas de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, con injerencia en municipios como Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí y Maceo.

Con 21 años de trayectoria criminal, alias ‘Joao’ era requerido por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, entre otros.

Las autoridades lo señalan de ser uno de los dinamizadores de confrontaciones con las disidencias de las Farc, además de estar vinculado a múltiples crímenes contra la población civil y la fuerza pública.

El prontuario de este cabecilla es extenso. La Fuerza Pública lo señala de haber participado en el ataque que en febrero de 2024 dejó cuatro militares muertos y siete más heridos en Segovia.

También se le investiga por el asesinato de un suboficial en agosto de 2023 en la misma localidad y de un soldado profesional en 2025 en zona rural de Remedios. Además, estaría directamente involucrado en el secuestro y asesinato del líder social Jaime Gallego, conocido como ‘Mongo’.

La captura de alias ‘Joao’, por quien la Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta $50 millones de pesos, se logró junto a dos personas más y la incautación de una pistola y material de comunicaciones.

