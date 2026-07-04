Resumen: Alias Chuzo, desertor del Clan del Golfo y miembro de las disidencias de las Farc, provoca masivo desplazamiento forzado en Segovia y Remedios, Antioquia.

De desertor a cabecilla: ¿Quién es alias ‘Chuzo’, señalado de los desplazamientos en el Nordeste antioqueño?

La crisis humanitaria en el Nordeste de Antioquia se agudiza por cuenta de las feroces disputas territoriales entre grupos criminales.

De acuerdo con las declaraciones entregadas a La FM por el secretario de Seguridad del departamento, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, las recientes oleadas de amenazas y éxodos masivos en las áreas rurales de los municipios de Segovia y Remedios están siendo coordinadas por Luis Daniel Terán Baldovino, un sujeto ampliamente conocido bajo los alias de ‘Chuzo’ o ‘Niño’.

Alias ‘Chuzo’, quien actualmente milita en las filas del frente 4 de las disidencias de las Farc, se ha ensañado contra la población civil aprovechando la información que recopiló en su pasado criminal.

La historia de este delincuente evidencia la mutación del conflicto en la región. Martínez detalló que alias ‘Chuzo’ formaba parte activa del Clan del Golfo; sin embargo, tras una violenta fractura interna detonada por confrontaciones armadas en las zonas rurales del municipio de Yalí, decidió abandonar dicha organización para integrarse a la disidencia subversiva.

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Al transformarse en un desertor con un conocimiento minucioso de la geografía local y de la identidad de los habitantes, ha enfocado sus ataques y hostigamientos hacia aquellos campesinos que, en momentos previos, fueron forzados a brindar ayuda logística o sustento a los diversos grupos delincuenciales que controlan la zona.

La Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información efectiva que conduzca a su captura, estando solicitado por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio e instrumentalización de menores de edad.

El panorama estadístico de la gobernación refleja la gravedad de la situación, contabilizando que desde el pasado 29 de junio los combates frontales entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han obligado el desplazamiento de más de 200 personas desterradas.

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