Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6
    Video

    ‘Con un cinturón y cadena humana’: gobernador de Córdoba salvó a un motociclista atrapado por una creciente del río Sinú

    El gobernador de Córdoba dejó de lado el protocolo y rescató a un motociclista atrapado por una creciente del río Sinú.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, rescató a un motociclista atrapado por una creciente del río Sinú. Usaron un cinturón de seguridad para salvarlo.

    La noche del pasado martes 3 de febrero, el gobernador Erasmo Zuleta se vistió de héroe al rescatar a un joven motociclista que fue sorprendido por una creciente súbita del río Sinú.

    El incidente ocurrió en la vía que conduce al municipio de Montelíbano, donde la fuerza de la naturaleza rompió los límites de la carretera, atrapando a Jesús, un conductor que terminó aferrado a un árbol para no ser arrastrado por la corriente turbulenta.

    Zuleta, quien transitaba por la zona con su esquema de seguridad, divisó un casco blanco que sobresalía entre el agua y los arbustos. Sin dudarlo, el gobernador ordenó detener la caravana, descendió de su vehículo y, con el agua a la altura de las rodillas, utilizó una navaja para cortar un cinturón de seguridad y convertirlo en una cuerda improvisada.

    En medio de la desesperación, el joven se negaba a soltar su motocicleta gritando por su herramienta de trabajo, a lo que el mandatario respondió con una promesa contundente para salvarle la vida: “Suéltala, que yo te regalo una”.

    La operación culminó con éxito gracias a una cadena humana formada por los escoltas y el mandatario, quien se sujetó firmemente de la puerta de su camioneta para anclar el rescate.

    Tras poner a salvo al joven, el gobernador reiteró su compromiso de reponerle la motocicleta perdida y aprovechó para lanzar un llamado urgente a la prevención, recordando que las crecientes súbitas no son un juego.

    Este acto de valentía ha generado una ola de comentarios en redes sociales, destacando la humanidad del dirigente en medio de la emergencia climática que atraviesa el departamento.

