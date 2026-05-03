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Resumen: La Gobernación de Antioquia inició la entrega de más de 2.700 kits de seguridad alimentaria a familias afectadas por las lluvias en Urabá. La iniciativa busca apoyar la recuperación de cultivos, fortalecer la producción agrícola y contribuir a la reactivación económica de los hogares damnificados.

Gobernación entrega más de 2.700 kits de seguridad alimentaria a familias afectadas por lluvias en Urabá

La Gobernación de Antioquia inició la distribución de más de 2.700 kits de seguridad alimentaria dirigidos a familias afectadas por las lluvias registradas en febrero en la subregión de Urabá, como parte de las acciones de atención y recuperación tras la emergencia invernal.

La medida hace parte de una segunda fase de intervención orientada no solo a atender las necesidades inmediatas de las comunidades, sino también a apoyar la recuperación de sus actividades productivas, especialmente en el sector agrícola, uno de los más impactados por la temporada de lluvias.

Apoyo para la reactivación del campo

Los kits entregados incluyen semillas de hortalizas, frutas, frijol y maíz, además de herramientas manuales, abonos, fertilizantes y productos orgánicos para el control de plagas. Con estos insumos, se busca que las familias puedan retomar la siembra y fortalecer la producción de alimentos en sus territorios.

De acuerdo con la Gobernación, esta estrategia está enfocada en fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a la reactivación económica de los hogares damnificados.

Cobertura en varios municipios de Urabá

La entrega se realizará de manera progresiva en municipios como Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Turbo, Carepa, Vigía del Fuerte y Murindó, priorizando a familias previamente identificadas en el proceso de caracterización.

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Dentro del plan de distribución también se contempla un enfoque diferencial, ya que cerca del 22 % de los kits serán entregados a comunidades indígenas de la subregión.

Intervención en el marco de la atención a la emergencia

Esta acción se desarrolla dentro del Plan de Acción Específico para la Recuperación, activado tras la declaratoria de calamidad pública en Urabá por los efectos de la ola invernal.

El proceso es coordinado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRAN) junto con otras dependencias de la administración departamental, como parte de la respuesta institucional a la emergencia.

Recuperación productiva en el territorio

Con esta nueva fase de entregas, las autoridades buscan avanzar en la recuperación social y económica de las familias afectadas, especialmente aquellas que dependen de la actividad agrícola para su sustento.

La iniciativa hace parte de la estrategia departamental para atender los impactos del invierno y fortalecer las capacidades productivas de las comunidades rurales en Urabá.