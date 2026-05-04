Gobernación entrega cinco sistemas antidrones para contrarrestar acciones de grupos armados en Antioquia

Resumen: La Gobernación de Antioquia entregó cinco sistemas antidrones al Ejército Nacional para fortalecer la seguridad en el departamento y contrarrestar el uso de drones por parte de grupos armados ilegales. Estos equipos permiten detectar, identificar e interferir señales en tiempo real, ayudando a neutralizar posibles amenazas en el territorio. La medida hace parte de las inversiones de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana para reforzar la capacidad operativa de la Fuerza Pública.

La Gobernación de Antioquia realizó una nueva entrega de equipos tecnológicos y vehículos al Ejército Nacional como parte de la ejecución de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La dotación incluye 5 sistemas antidrones y 75 motocicletas, con una inversión que supera los 8.300 millones de pesos.

La entrega fue presentada como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas de la Fuerza Pública en el departamento, especialmente en zonas rurales donde se busca mejorar la movilidad y la reacción frente a hechos delictivos.

Refuerzo tecnológico para la seguridad

Los sistemas antidrones serán distribuidos en diferentes unidades militares del departamento, incluyendo la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), la Cuarta Brigada y las Brigadas 11 y 14. Estos equipos cuentan con tecnología para detectar, identificar e interferir señales de drones utilizados en actividades ilegales.

De acuerdo con la información suministrada, estos dispositivos permiten ubicar en tiempo real tanto el dron como su operador, además de interferir su navegación, control y transmisión de datos, lo que contribuye a neutralizar su uso en escenarios de riesgo.

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Movilidad para las tropas en el territorio

En el mismo acto se entregaron 75 motocicletas Honda XRE Sahara modelo 2026, destinadas a mejorar el desplazamiento de las tropas en distintos puntos del departamento. Estos vehículos cuentan con dotación completa de seguridad, incluyendo cascos, chalecos, impermeables y otros elementos de protección.

Las motocicletas están diseñadas para operar tanto en zonas urbanas como rurales y de difícil acceso, lo que facilita el patrullaje en veredas, montañas y áreas apartadas. Además, su bajo consumo de combustible y facilidad de mantenimiento las convierten en una herramienta clave para operaciones prolongadas.

Apoyo institucional y alcance de la inversión

Durante la entrega, el gobernador Andrés Julián destacó la importancia de estos equipos para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el territorio y mejorar las condiciones de seguridad en Antioquia.

Por su parte, el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, señaló que estos elementos representan un refuerzo importante para contrarrestar el uso de drones en actividades ilegales y fortalecer la capacidad operativa en el terreno.

La Gobernación también destacó que esta entrega se suma a otras inversiones realizadas con recursos de la Tasa de Seguridad, entre ellas vehículos, dotación militar, equipos de comunicación y mejoras en infraestructura policial en distintos municipios del departamento.

Inversiones acumuladas en seguridad

Según la administración departamental, en lo corrido de 2025 se han entregado diferentes elementos a la Fuerza Pública, como vehículos, motocicletas, equipos de comunicación, cascos, chalecos antibalas y otros implementos de dotación.

Asimismo, se han adelantado intervenciones en estaciones de Policía y se ha fortalecido la operación del sistema de emergencias 123 Antioquia, con el objetivo de mejorar la atención y respuesta en los 125 municipios del departamento.