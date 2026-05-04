Seis aves silvestres fueron recuperadas en Antioquia en medio de operativos ambientales

Un operativo adelantado por las autoridades permitió la recuperación de seis aves silvestres en el municipio de Fredonia, Antioquia.

De acuerdo con información de la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, fueron rescatadas seis aves que se encontraban en diferentes puntos tanto del área urbana como rural. Estos especímenes tendrían un valor ecológico estimado superior a los $70 millones de pesos.

Las labores fueron desarrolladas por el grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, en el marco de la estrategia institucional enfocada en la conservación del entorno y la protección de la fauna silvestre, una problemática que continúa siendo objeto de control por parte de las autoridades.

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Según indicó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, estos resultados hacen parte de las acciones que buscan contrarrestar prácticas ilegales relacionadas con la tenencia y comercialización de especies.

Las autoridades recordaron que mantener animales silvestres en cautiverio sin los permisos correspondientes constituye un delito en Colombia, contemplado en el Código Penal, por lo que reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de situaciones.

Los ejemplares recuperados serán puestos a disposición de las entidades competentes para su valoración y eventual proceso de rehabilitación, con el fin de garantizar su bienestar y posible retorno a su hábitat natural.

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