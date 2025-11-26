Resumen: La Gobernación de Antioquia ofreció hasta 500 millones de pesos por información que permita la captura de alias “Yonny” y “Catín”, señalados como responsables del homicidio múltiple ocurrido el 24 de noviembre en Yondó. La Policía del Magdalena Medio indicó que los presuntos autores pertenecen al Clan del Golfo, y se envió una comisión especial de la Dijín para investigar el caso.

Gobernación de Antioquia ofrece millonaria recompensa por información sobre los responsables del homicidio múltiple en Yondó

La Gobernación de Antioquia anunció este martes una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la identificación, judicialización y captura de los responsables intelectuales del homicidio múltiple registrado el pasado 24 de noviembre en el municipio de Yondó.

Según la información suministrada por la Policía del Magdalena Medio, detrás de este crimen estaría el Clan del Golfo. Los principales cabecillas en la zona son conocidos con los alias ‘Catín’, quien anteriormente perteneció al ELN y ahora integra esta estructura criminal, y ‘Yonny’.

El secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, general de brigada (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, indicó que la Gobernación ya había ofrecido recompensas previamente, en febrero de este año, por estos individuos y otros miembros del ELN. Además, confirmó que se solicitó a la Dijín de la Policía Nacional enviar una comisión especial al municipio para avanzar en las investigaciones.

“El gobernador de Antioquia ha solicitado a la Dijín una comisión dedicada exclusivamente a esclarecer los hechos: determinar la identidad de las víctimas, si tenían vínculos con algún grupo criminal y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron este homicidio múltiple”, explicó Martínez Guzmán.

Con esta medida, la administración departamental busca incentivar la colaboración ciudadana para dar con los responsables y avanzar en el esclarecimiento de este hecho, que ha generado preocupación en la comunidad de Yondó y en el Magdalena Medio.