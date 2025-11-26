Menú Últimas noticias
    ¡Operativo en el Golfo de Urabá! Armada de Colombia incauta 3,5 toneladas de cemento transportadas ilegalmente

    Tres hombres fueron sorprendidos movilizando cemento sin la documentación ni las condiciones legales requeridas.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Fuerzas Militares de Colombia.
    Resumen: Durante un operativo en el Golfo de Urabá, la Armada de Colombia decomisó 3,5 toneladas de cemento que eran transportadas por tres hombres sin la documentación ni las condiciones legales requeridas. La embarcación carecía de matrícula, certificado de navegación e identificación visible en el casco. Tanto la carga como los tripulantes fueron puestos a disposición de las autoridades.

    Durante un operativo de control marítimo en el Golfo de Urabá, la Armada de Colombia decomisó 3.5 toneladas de cemento que eran transportadas sin cumplir los requisitos legales. La carga, avaluada en cerca de 8.7 millones de pesos, estaba en manos de tres hombres colombianos que viajaban en una embarcación que tampoco cumplía con las normas de navegación.

    La inspección fue realizada por unidades de la Estación de Guardacostas de Urabá, que identificaron que la embarcación no tenía certificado de navegación, no estaba matriculada y carecía de identificación visible en el casco.

    Los tripulantes tampoco disponían de la documentación exigida para movilizar sustancias químicas sujetas a control, como el cemento en grandes cantidades.

    Tras verificar que la cantidad transportada excedía lo permitido por la normatividad vigente, las autoridades incautaron el material e inmovilizaron la embarcación. Los tres hombres y la carga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

    La Armada señaló que continuará ejecutando operaciones de vigilancia marítima y fluvial en la zona para contrarrestar actividades irregulares y frenar el tráfico de insumos sometidos a control estatal.


