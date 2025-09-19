Gobernación de Antioquia lanza estrategia integral para prevenir la explotación sexual infantil

En un esfuerzo por proteger a la niñez, la Gobernación de Antioquia ha puesto en marcha la campaña ‘Antioquia Nos Protege’, una estrategia integral destinada a prevenir y combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el contexto del turismo. El objetivo es claro: visibilizar esta problemática, educar a la comunidad y coordinar acciones entre diversas entidades.

El punto culminante de la campaña será el 23 de septiembre, Día Internacional contra este delito, con una gran movilización departamental. Nueve subregiones de Antioquia, incluyendo Itagüí, Guatapé y Jericó, serán el epicentro de esta jornada, que contará con la participación de alcaldías, instituciones educativas, la Policía Nacional, empresas de transporte y el sector hotelero.

La efectividad de la iniciativa se basa en una sólida colaboración. Cerca de 50 actores del sector turístico se han sumado a la campaña, reconociéndose como aliados clave en la detección de cualquier actividad sospechosa. Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, destacó que los hoteles cuentan con protocolos internos para alertar a las autoridades y prevenir situaciones de explotación.

Además, desde la Unidad de Programas Sociales, se han capacitado a más de 1.150 profesionales y a 3.216 menores, enseñándoles a identificar factores de riesgo y a protegerse. Este trabajo articulado ya ha dado resultados, con 136 capturas registradas este año, según cifras de la Policía Nacional. La cooperación también se extiende a nivel internacional mediante el sistema Ángel Watch, que ha impedido el ingreso de 32 ciudadanos extranjeros con antecedentes por delitos sexuales.

La campaña ‘Antioquia Nos Protege’ reafirma que la defensa de la niñez es una responsabilidad compartida y que solo mediante la unión entre sociedad civil, gobierno y autoridades se pueden garantizar entornos seguros y libres de violencia para el futuro de Antioquia.