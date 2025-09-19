58 familias desplazadas en Amalfi y Anorí reciben ayuda humanitaria

El desplazamiento forzado sigue siendo una de las consecuencias más graves del conflicto en el nordeste antioqueño. Esta vez, 58 familias de los municipios de Amalfi y Anorí recibieron ayuda humanitaria de emergencia luego de los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública.

En Anorí, 32 familias permanecen desde hace más de un mes en la cabecera municipal tras huir de la vereda Los Toros, Amalfi, escenario del ataque con explosivos del pasado 21 de agosto, en el que un helicóptero de la Policía fue derribado y 13 uniformados perdieron la vida.

Desde entonces, los desplazados se encuentran autoalbergados en casas de familiares y vecinos, a la espera de garantías de seguridad para retornar.

La misma situación afecta a 26 familias del corregimiento Liberia El Charcón, quienes debieron abandonar la vereda El Tesoro después de los combates entre el Ejército y el Clan del Golfo.

Estas comunidades, dedicadas a la minería artesanal y la agricultura, ya habían enfrentado confinamientos en meses anteriores por la violencia en la zona.

El panorama de desplazamiento en Antioquia sigue en aumento. Solo en lo corrido de este año, más de 2.000 familias han resultado víctimas de desplazamientos o confinamientos en al menos 22 emergencias masivas relacionadas con la disputa territorial entre disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo.

