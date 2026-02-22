Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
    ¡Crisis en Yondó! Más de 50 campesinos llegan desplazan por combates entre grupos ilegales en Remedios

    Niños, adultos y personas vulnerables se resguardan en Yondó ante la escalada de violencia en las veredas rurales.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Dos semanas de terror en Yondó! 50 personas siguen confinadas por enfrentamientos entre grupos armados
    Foto: Tomada de redes sociales
    ¡Crisis en Yondó! Más de 50 campesinos llegan desplazan por combates entre grupos ilegales en Remedios

    Resumen: Casi una semana de combates entre el ELN y el Clan del Golfo en Tamar Bajo, Remedios, ha desplazado a más de 50 campesinos hacia Yondó, donde permanecen en la Casa de la Cultura. Entre ellos hay niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Autoridades coordinan asistencia humanitaria mientras el Ejército trabaja para asegurar los corredores estratégicos y reducir riesgos para la población civil.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Casi una semana de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda Tamar Bajo, del municipio de Remedios, ha generado un panorama de riesgo constante para las comunidades rurales del nordeste de Antioquia. Explosivos lanzados desde drones y el uso de armas convencionales han impactado cerca de viviendas y escuelas, obligando a los habitantes a resguardarse y generando confinamientos temporales.

    Según reportes de Caracol Radio, las familias desplazadas se han trasladado hacia la zona urbana de Yondó, mientras que la emergencia obliga a las autoridades a coordinar medidas de seguridad y evaluación de riesgos en la región.

    Las operaciones de los grupos armados ilegales también han puesto en riesgo a menores de edad, quienes han visto interrumpidas sus actividades escolares y se han expuesto a la presencia de combatientes cerca de las veredas. La disputa territorial busca controlar corredores estratégicos utilizados en economías ilícitas, como la minería y el narcotráfico, lo que incrementa la amenaza para la población civil.

    Riesgos sanitarios y amenaza directa

    Además de los enfrentamientos, se ha reportado la presencia de cuerpos de combatientes fallecidos cerca de los caseríos, lo que representa un riesgo sanitario adicional para quienes permanecen en la zona. Según informó el alcalde de Yondó a Caracol Radio, los vecinos también han manifestado su preocupación por la seguridad inmediata y la posibilidad de nuevos desplazamientos forzados ante la persistencia de la violencia.

    Las comunidades afectadas han solicitado la intervención urgente de las autoridades locales, regionales y nacionales, ante la falta de garantías de seguridad para continuar con sus actividades cotidianas. La tensión en la zona se mantiene mientras los grupos armados siguen disputando el control del territorio y la movilidad de los habitantes sigue limitada.

    Coordinación de autoridades y control territorial

    El Ejército Nacional ha activado protocolos de seguridad para movilizar tropas en la zona y verificar la presencia de artefactos explosivos, buscando reducir el riesgo para la población civil. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha anunciado refuerzos en el pie de fuerza, con el objetivo de recuperar el control de corredores estratégicos y limitar la capacidad de acción de los grupos armados ilegales.

    La situación en Tamar Bajo y sus alrededores evidencia la complejidad del conflicto en el nordeste de Antioquia, donde la combinación de enfrentamientos armados, amenaza a menores, presencia de explosivos y riesgo sanitario exige una respuesta coordinada y urgente de todas las autoridades competentes.


