Gloria Arizabaleta frenó el revuelo: aclaró que Petro no queda suspendido de manera automática

Resumen: Gloria Arizabaleta rectificó el auto que planteaba la suspensión provisional de Gustavo Petro y aclaró que la medida debe ser discutida por la Comisión de Acusaciones.

La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta volvió a quedar en el centro de la controversia política y jurídica del país luego de rectificar el auto mediante el cual había ordenado inicialmente la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

La congresista, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, había firmado el Auto de Sustanciación No. 002 dentro de una investigación relacionada con una presunta participación en política del mandatario.

En el documento se planteaba la suspensión provisional de Petro hasta el cierre de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio.

Sin embargo, menos de cinco horas después de conocerse la decisión, Gloria Arizabaleta radicó una adición al auto para aclarar que la medida no puede hacerse efectiva de manera inmediata ni por decisión individual de una representante investigadora.

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Según la precisión realizada por la congresista del Pacto Histórico, cualquier solicitud de suspensión debe ser estudiada y votada primero por la Comisión de Acusaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Solo si esa instancia aprueba la medida, el proceso podría avanzar a etapas posteriores dentro del trámite constitucional correspondiente.

La aclaración surgió después de que diversos sectores políticos y jurídicos cuestionaran la legalidad del documento inicial.

Los críticos señalaron que el procedimiento planteado originalmente podría desconocer el fuero especial que protege al presidente de la República y las competencias que la Constitución asigna al Congreso en este tipo de procesos.

Gloria Arizabaleta, quien llegó a la Cámara para el periodo 2022-2026 por el Pacto Histórico, es abogada con especializaciones en derecho penal y derecho internacional, además de una maestría en derecho.

Actualmente integra la Comisión Cuarta y la Comisión de Acusaciones, organismo encargado de investigar a altos funcionarios del Estado.

Desde Nueva York, donde participa en actividades relacionadas con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro rechazó la solicitud de suspensión y aseguró que aún no existe una decisión de la Comisión de Acusaciones.

Además, sostuvo que cualquier eventual suspensión de un jefe de Estado debería pasar por el Senado y afirmó que, en su opinión, se habría vulnerado la legislación colombiana.

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