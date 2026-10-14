¡Giro en la relación con Israel! Colombia abre embajada en Jerusalén

Resumen: Colombia inauguró su embajada en Jerusalén, una decisión que cambia el rumbo de sus relaciones con Israel. Conoce quién dirigirá la sede y cuáles serán sus principales objetivos.

La embajada en Jerusalén marca una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Este miércoles 14 de octubre, el Gobierno colombiano inauguró oficialmente su representación diplomática en esa ciudad, una decisión que modifica el rumbo de los vínculos bilaterales tras la ruptura anunciada durante la administración del expresidente Gustavo Petro en 2024.

La apertura de la sede responde a un compromiso del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo en julio. La representación estará encabezada por la embajadora Tania Gilinski, encargada de liderar las iniciativas diplomáticas y promover nuevos espacios de cooperación entre ambos países.

La ceremonia contó con la participación del canciller colombiano, Omar Bula, y del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. Durante el encuentro, los funcionarios se refirieron a la importancia de restablecer las relaciones y avanzar en una agenda conjunta que permita desarrollar proyectos de interés para las dos naciones.

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Saar destacó el significado de la inauguración para Israel y para Jerusalén. Por su parte, Bula sostuvo que la apertura representa un paso concreto para recuperar los vínculos diplomáticos y expresó que la relación entre ambos países no debió interrumpirse.

La decisión de establecer la embajada en Jerusalén también tiene implicaciones en materia de política exterior. La mayoría de los países mantiene sus representaciones diplomáticas ante Israel en Tel Aviv, debido a que el estatus de Jerusalén como capital israelí no cuenta con reconocimiento generalizado de la comunidad internacional y permanece ligado al conflicto entre israelíes y palestinos.

Con esta medida, Colombia se incorpora al reducido grupo de países que tienen su representación diplomática en Jerusalén, entre ellos Estados Unidos. La ubicación de la sede constituye, por tanto, un elemento relevante dentro de la decisión del Gobierno de fortalecer sus relaciones con Israel.

Seguridad y cooperación, entre las prioridades

Uno de los asuntos centrales de la nueva etapa será la seguridad. La embajadora Tania Gilinski señaló que Colombia enfrenta amenazas relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico y las redes de delincuencia transnacional organizada. En ese contexto, afirmó que Israel puede desempeñar un papel estratégico como aliado para desarrollar iniciativas de cooperación.

La embajada en Jerusalén también tendrá entre sus objetivos impulsar proyectos en sectores como comercio, inversión, agricultura, ciencia y tecnología. Estas áreas fueron identificadas como oportunidades para ampliar los intercambios entre ambos países y promover iniciativas que puedan generar beneficios para Colombia.

Otro de los compromisos de la representación diplomática será brindar asistencia a los ciudadanos colombianos que se encuentren en territorio israelí. Esta función comprende el acompañamiento consular y la atención de las necesidades de los connacionales, de acuerdo con las competencias de la misión.

La Cancillería ha planteado que el propósito de esta nueva sede es convertir las oportunidades de cooperación en resultados concretos para los colombianos. Sin embargo, hasta el momento de la información suministrada no se han detallado acuerdos específicos, montos de inversión ni cronogramas para la ejecución de los proyectos anunciados.

Un cambio en las relaciones bilaterales

La inauguración representa un cambio frente a la política exterior del Gobierno de Gustavo Petro, que rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 como rechazo a la ofensiva militar israelí en Gaza. Con la nueva administración, Colombia busca recuperar los canales diplomáticos y ampliar la colaboración en diferentes áreas.

La embajada en Jerusalén será uno de los espacios desde los que se desarrollará esta agenda. Su funcionamiento permitirá mantener una representación oficial en la ciudad y establecer contactos directos con las autoridades israelíes.

El alcance de esta decisión dependerá de los acuerdos que se concreten y de los resultados que produzcan las iniciativas anunciadas. Por ahora, el Gobierno colombiano ha presentado la apertura como un paso para fortalecer los vínculos bilaterales, avanzar en cooperación y facilitar la atención de sus ciudadanos en Israel.

🇨🇴🇮🇱 El presidente @ABDELAESPRIELLA cumple su promesa de campaña: Colombia abre su Embajada en Jerusalén. El canciller @omarbula encabezó la ceremonia de inauguración, un paso concreto para reconstruir la relación con Israel, fortalecer la confianza mutua y avanzar en una agenda de beneficio para ambos países. Esta presencia diplomática permitirá impulsar la cooperación en seguridad, comercio, inversión, agricultura, ciencia y tecnología, además de brindar apoyo a nuestros connacionales. Bajo el liderazgo de la embajadora Tania Gilinski, la Embajada trabajará para convertir las oportunidades de esta alianza estratégica en resultados concretos para los colombianos. — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 14, 2026

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